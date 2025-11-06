हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWPL Retention 2026 List: MI, RCB से लेकर दिल्ली कैपिटल्स तक, देखें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट; कई दिग्गजों का हुआ पत्ता साफ

WPL Retention 2026 List: MI, RCB से लेकर दिल्ली कैपिटल्स तक, देखें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट; कई दिग्गजों का हुआ पत्ता साफ

WPL Retention 2026 List: महिला प्रीमियर लीग (Women's Premier League) के आगामी संस्करण के लिए ऑक्शन प्रक्रिया इसी महीने होगी, उससे पहले सभी टीमों की रिटेन किए गए प्लेयर्स की लिस्ट सामने आई है.

By : शिवम | Updated at : 06 Nov 2025 07:35 PM (IST)
Preferred Sources

वीमेंस प्रीमियर लीग के अगले संस्करण के लिए ऑक्शन प्रक्रिया इसी महीने 27 नवंबर को होगी, उससे पहले सभी टीमों की रिटेन किए गए प्लेयर्स की लिस्ट सामने आई है. इसमें दीप्ति शर्मा शामिल नहीं हैं, जो हाल ही में सम्पन्न हुए वर्ल्ड कप की प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट थीं. बता दें कि एक फ्रेंचाइजी अधिकतम 5 खिलाड़ियों को ही रिटेन कर सकती है. 

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी कप्तान स्मृति मंधाना समेत 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस ने 5-5 रिटेन खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है. जबकि गुजरात जायंट्स ने सिर्फ 2 ही प्लेयर्स को रिटेन किया है.

यूपी वॉरियर्स ने सिर्फ एक प्लेयर को किया रिटेन

रिपोर्ट के अनुसार यूपी वॉरियर्स ने सिर्फ एक खिलाड़ी को ही रिटेन किया है और वो दीप्ति शर्मा नहीं है. टीम ने श्वेता सेहरावत को रिटेन किया है, जबकि टीम की दिग्गज खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को रिलीज़ कर दिया है. दीप्ति वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट थी, पिछले रविवार को खत्म हुए इस टूर्नामेंट में भारत ने खिताब जीता था.

सभी टीमों की रिटेन किए गए प्लेयर्स की लिस्ट

दिल्ली कैपिटल्स: एनाबेल सदरलैंड, मारिज़ैन कप्प, जेमिमा रोड्रिगेज, शेफाली वर्मा, निकी प्रसाद.

मुंबई इंडियंस: हरमनप्रीत कौर, नट साइवर-ब्रंट, अमनजोत कौर, जी कमलिनी, हेले मैथ्यूज

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: स्मृति मंधाना, एलिसे पेरी, ऋचा घोष, श्रेयंका पाटिल.

गुजरात जायंट्स: एश गार्डनर, बेथ मूनी

यूपी वारियर्स: श्वेता सहरावत.

27 नवंबर को होगा ऑक्शन

वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए ऑक्शन इस महीने 27 तारीख को होगा. ऑक्शन दिल्ली में होगा, इसके लिए फ्रेंचाइजी को 15 करोड़ रूपये का पर्स दिया गया है. जिन टीमों ने सभी 5 प्लेयर्स को रिटेन कर लिया है, उसके पर्स में से 9.25 करोड़ रूपये काटे जाएंगे. 5-5 प्लेयर्स मुंबई और दिल्ली ने रिटेन किए हैं.

किस टीम के पास कितने पर्स

  • दिल्ली कैपिटल्स- 5.7 करोड़ रुपये
  • रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- 6.15 करोड़ रुपये
  • मुंबई इंडियंस- 5.75 करोड़ रुपये
  • गुजरात जायंट्स- 9 करोड़ रुपये
  • यूपी वॉरियर्स- 14.5 करोड़ रुपये.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 06 Nov 2025 06:48 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Deepti Sharma Gujarat Giants RCB WPL Women's Premier League MUMBAI INDIANS UP WARRIORZ Wpl 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चींटियों के खौफ में युवती ने की आत्महत्या, तेलंगाना में अजीबोगरीब सुसाइड का किस्सा
चींटियों के खौफ में युवती ने की आत्महत्या, तेलंगाना में अजीबोगरीब सुसाइड का किस्सा
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट आई सामने, उदयपुर में होगी ग्रैंड वेडिंग
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट आई सामने, उदयपुर में होगी ग्रैंड वेडिंग
क्रिकेट
WPL Retention 2026 List: MI, RCB से लेकर दिल्ली कैपिटल्स तक, देखें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट; कई दिग्गजों का हुआ पत्ता साफ
MI, RCB से लेकर दिल्ली कैपिटल्स तक, देखें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट; कई दिग्गजों का हुआ पत्ता साफ
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Bhumi Pednaker और Aditiya Thackery की पहली मुलाकात से शरू होगी LOVE Story | KFH
Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चींटियों के खौफ में युवती ने की आत्महत्या, तेलंगाना में अजीबोगरीब सुसाइड का किस्सा
चींटियों के खौफ में युवती ने की आत्महत्या, तेलंगाना में अजीबोगरीब सुसाइड का किस्सा
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट आई सामने, उदयपुर में होगी ग्रैंड वेडिंग
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट आई सामने, उदयपुर में होगी ग्रैंड वेडिंग
क्रिकेट
WPL Retention 2026 List: MI, RCB से लेकर दिल्ली कैपिटल्स तक, देखें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट; कई दिग्गजों का हुआ पत्ता साफ
MI, RCB से लेकर दिल्ली कैपिटल्स तक, देखें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट; कई दिग्गजों का हुआ पत्ता साफ
विश्व
विदेशी छात्रों पर ब्रेक, H-1B टैलेंट को तेज एंट्री... कनाडा के इस फैसले से भारतीयों पर होगा क्या असर?
विदेशी छात्रों पर ब्रेक, H-1B टैलेंट को तेज एंट्री... कनाडा के इस फैसले से भारतीयों पर होगा क्या असर?
बिहार
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
ट्रेंडिंग
दूल्हे को किस कर डांस फ्लोर पर चढ़ गई मोटी लड़की, लगाए जोरदार ठुमके, यूजर्स पूछने लगे- ऐसी क्या थी मजबूरी भाई?
दूल्हे को किस कर डांस फ्लोर पर चढ़ गई मोटी लड़की, लगाए जोरदार ठुमके, यूजर्स पूछने लगे- ऐसी क्या थी मजबूरी भाई?
नौकरी
Banks Job: बैंक में नौकरी का सपना अब होगा साकार, जानें कैसे होती है भर्ती और क्राइटेरिया
बैंक में नौकरी का सपना अब होगा साकार, जानें कैसे होती है भर्ती और क्या है पूरा क्राइटेरिया
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Embed widget