वीमेंस प्रीमियर लीग के अगले संस्करण के लिए ऑक्शन प्रक्रिया इसी महीने 27 नवंबर को होगी, उससे पहले सभी टीमों की रिटेन किए गए प्लेयर्स की लिस्ट सामने आई है. इसमें दीप्ति शर्मा शामिल नहीं हैं, जो हाल ही में सम्पन्न हुए वर्ल्ड कप की प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट थीं. बता दें कि एक फ्रेंचाइजी अधिकतम 5 खिलाड़ियों को ही रिटेन कर सकती है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी कप्तान स्मृति मंधाना समेत 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस ने 5-5 रिटेन खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है. जबकि गुजरात जायंट्स ने सिर्फ 2 ही प्लेयर्स को रिटेन किया है.

यूपी वॉरियर्स ने सिर्फ एक प्लेयर को किया रिटेन

रिपोर्ट के अनुसार यूपी वॉरियर्स ने सिर्फ एक खिलाड़ी को ही रिटेन किया है और वो दीप्ति शर्मा नहीं है. टीम ने श्वेता सेहरावत को रिटेन किया है, जबकि टीम की दिग्गज खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को रिलीज़ कर दिया है. दीप्ति वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट थी, पिछले रविवार को खत्म हुए इस टूर्नामेंट में भारत ने खिताब जीता था.

सभी टीमों की रिटेन किए गए प्लेयर्स की लिस्ट

दिल्ली कैपिटल्स: एनाबेल सदरलैंड, मारिज़ैन कप्प, जेमिमा रोड्रिगेज, शेफाली वर्मा, निकी प्रसाद.

मुंबई इंडियंस: हरमनप्रीत कौर, नट साइवर-ब्रंट, अमनजोत कौर, जी कमलिनी, हेले मैथ्यूज

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: स्मृति मंधाना, एलिसे पेरी, ऋचा घोष, श्रेयंका पाटिल.

गुजरात जायंट्स: एश गार्डनर, बेथ मूनी

यूपी वारियर्स: श्वेता सहरावत.

27 नवंबर को होगा ऑक्शन

वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए ऑक्शन इस महीने 27 तारीख को होगा. ऑक्शन दिल्ली में होगा, इसके लिए फ्रेंचाइजी को 15 करोड़ रूपये का पर्स दिया गया है. जिन टीमों ने सभी 5 प्लेयर्स को रिटेन कर लिया है, उसके पर्स में से 9.25 करोड़ रूपये काटे जाएंगे. 5-5 प्लेयर्स मुंबई और दिल्ली ने रिटेन किए हैं.

किस टीम के पास कितने पर्स