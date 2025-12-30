नए सीजन से पहले मुंबई इंडियंस ने खेला मास्टरस्ट्रोक, इस दिग्गज की टीम में एंट्री

वूमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 से पहले डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ने बड़ा फैसला लिया है. टीम ने अपने कोचिंग स्टाफ को और मजबूत करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूर्व लेग स्पिनर क्रिस्टन बीम्स को स्पिन बॉलिंग कोच के रूप में टीम में शामिल किया है. मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया और साफ कर दिया कि टीम तीसरी ट्रॉफी जीतने की पूरी तैयारी में है.

कोचिंग स्टाफ में जुड़ा नया अनुभव

मुंबई इंडियंस पहले से ही मजबूत कोचिंग सेटअप के लिए जानी जाती है. हेड कोच लिसा केइटली, बॉलिंग कोच और मेंटर झूलन गोस्वामी, बैटिंग कोच देवीका पलशिकार और फील्डिंग कोच निकोल बोल्टन के साथ अब क्रिस्टन बीम्स का जुड़ना टीम को स्पिन डिपार्टमेंट में और धार देगा.

बीम्स ने फ्रेंचाइजी के साथ काम करने को लेकर उत्साह जताते हुए कहा, ‘मैं पहली बार यहां बतौर कोच टीम में शामिल हुई हूं. झूलन गोस्वामी जैसी महान खिलाड़ियों के साथ काम करने का यह एक शानदार अवसर है.’ उन्होंने आगे कहा, 'मुंबई इंडियंस का माहौल परिवार जैसा है. मुझे खुशी है मैं एक ऐसी टीम में शामिल हो रही हूं, जिसे जीतना आता है. ऐसी टीम के साथ जुड़ना किसी भी कोच के लिए खास अनुभव होता है.'

शानदार रहा है क्रिकेट करियर

क्रिस्टन बीम्स का अंतरराष्ट्रीय करियर भी काफी प्रभावशाली रहा है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 30 वनडे मैचों में 42 विकेट लिए, जबकि 18 टी20 मुकाबलों में उनके नाम 20 विकेट दर्ज हैं. इसके अलावा वह एक टेस्ट मैच भी खेल चुकी हैं. विमेंस बिग बैश लीग में उन्होंने 45 मैचों में 37 विकेट चटकाए और खुद को एक भरोसेमंद स्पिनर के रूप में साबित किया.

कोचिंग में भी मजबूत पकड़

बीम्स सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि एक अनुभवी कोच भी है. वह विमेंस बिग बैश लीग में कोचिंग कर चुकी हैं और ऑस्ट्रेलिया महिला अंडर-19 टीम की हेड कोच की भूमिका भी निभा चुकी हैं. इसके अलावा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट तस्मानिया में विकास से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं. यही अनुभव अब वह मुंबई इंडियंस के युवा और अनुभवी स्पिनरों के साथ साझा करेंगी.

तीसरी ट्रॉफी पर नजर

मुंबई इंडियंस अब तक दो बार WPL की ट्रॉफी जीत चुकी है और 2026 सीजन में उसकी नजर तीसरे खिताब पर है. कप्तान हरमनप्रीत कौर, नेट साइवर-ब्रंट, हेले मैथ्यूज और अमनजोत कौर जैसे खिलाड़ियों को पहले ही रिटेन किया जा चुका है. अमेलिया केर और शबनिम इस्माइल जैसी मैच विनर खिलाड़ियों की मौजूदगी में क्रिस्टन बीम्स का जुड़ना MI को एक बार फिर खिताब का मजबूत दावेदार बनाता है.