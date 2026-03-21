IPL में सबसे ज्यादा बार ऑरेंज कैप किसने जीती? विराट कोहली के नाम नहीं ये रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग में सभी 10 टीम इस इरादे से मैदान में उतरती हैं कि उन्हें चमचमाती ट्रॉफी उठाने का मौका मिलेगा. अब तक दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स ही ऐसी तीन टीम हैं जिन्हें कभी IPL ट्रॉफी उठाने का अवसर नहीं मिला है. मगर यहां बल्लेबाजों के बीच अलग से पूरे सीजन में होड़ लगी रहती है. जो बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाता है, उसे ऑरेंज कैप पहनने का मौका मिलता है.

सीजन के अंत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को ऑरेंज कैप के साथ-साथ प्राइज मनी भी मिलती है. यहां देखिए उन क्रिकेटरों की लिस्ट, जिन्होंने पिछले 18 सीजन में ऑरेंज कैप जीती है.

सभी ऑरेंज कैप विजेताओं की लिस्ट:

2008 - शॉन मार्श - पंजाब किंग्स

- पंजाब किंग्स 2009 - मैथ्यू हेडन - चेन्नई सुपर किंग्स

- चेन्नई सुपर किंग्स 2010 - सचिन तेंदुलकर - मुंबई इंडियंस

- मुंबई इंडियंस 2011 - क्रिस गेल - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू

- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू 2012 - क्रिस गेल - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू

- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू 2013 - माइकल हसी - चेन्नई सुपर किंग्स

- चेन्नई सुपर किंग्स 2014 - रॉबिन उथप्पा - कोलकाता नाइट राइडर्स

- कोलकाता नाइट राइडर्स 2015 - डेविड वॉर्नर - सनराइजर्स हैदराबाद

- सनराइजर्स हैदराबाद 2016 - विराट कोहली - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू

- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू 2017 - डेविड वॉर्नर - सनराइजर्स हैदराबाद

- सनराइजर्स हैदराबाद 2018 - केन विलियमसन - सनराइजर्स हैदराबाद

- सनराइजर्स हैदराबाद 2019 - डेविड वॉर्नर - सनराइजर्स हैदराबाद

- सनराइजर्स हैदराबाद 2020 - केएल राहुल - पंजाब किंग्स

- पंजाब किंग्स 2021 - ऋतुराज गायकवाड़ - चेन्नई सुपर किंग्स

- चेन्नई सुपर किंग्स 2022 - जोस बटलर - राजस्थान रॉयल्स

- राजस्थान रॉयल्स 2023 - शुभमन गिल - गुजरात टाइटंस

- गुजरात टाइटंस 2024 - विराट कोहली - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू

- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू 2025 - साई सुदर्शन - गुजरात टाइटंस

विराट, वॉर्नर और गेल सबसे खास

इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सिर्फ 3 ही खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने एक से अधिक बार ऑरेंज कैप जीती है. डेविड वॉर्नर ने तीन बार ऑरेंज कैप जीती है, जो सबसे ज्यादा है. उन्होंने तीनों बार सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह कारनामा किया था. वहीं विराट कोहली और क्रिस गेल दो-दो बार ऑरेंज कैप जीत चुके हैं. दोनों ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए यह उपलब्धि हासिल की है. 2025 सीजन में ऑरेंज कैप के विजेता साई सुदर्शन रहे, जिन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए 759 रन बनाए थे.

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