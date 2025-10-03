हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धोनी कभी फोन नहीं उठाते..., इस भारतीय क्रिकेटर के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कहा

धोनी की कप्तानी में सीएसके टीम का हिस्सा रहे भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि धोनी कभी अपना फोन नहीं उठाते थे. इससे पहले मनोज तिवारी ने भी इशारों में ये बात कही थी कि धोनी जल्दी से किसी का फोन नहीं उठाते.

By : शिवम | Updated at : 03 Oct 2025 10:45 AM (IST)
एमएस धोनी को 'कैप्टन कूल' यूहीं ही नहीं कहा जाता, वह मैदान पर हर मुश्किल परिस्थिति में भी खुद को शांत रखते हैं. टीम इंडिया के सबसे सफलतम कप्तानों में शुमार धोनी ने आईपीएल में भी अपनी कप्तानी में सीएसके को 5 बार चैंपियन बनाया. धोनी करोड़ों युवाओं की प्रेरणा है, हालांकि वह सोशल मीडिया पर काफी दूर रहते हैं. उनके साथ सीएसके टीम का हिस्सा रह चुके साई किशोर ने बताया कि धोनी अपना फोन जल्दी से उठाते नहीं थे.

एमएस धोनी की कप्तानी में आईपीएल खेलने वाले चाहें भारतीय क्रिकेटर्स हो या विदेशी, सभी धोनी की कप्तानी और उनके व्यवहार की तारीफ़ करते हैं. वह खिलाड़ियों से अच्छे से कनेक्ट करते हैं, उनसे चीजें सीखते रहते हैं. साई किशोर उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम का हिस्सा रह चुके हैं.

साई किशोर का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आईपीएल करियर 2020 में शुरू हुआ था, उन्हें सीएसके ने 20 लाख रुपये में ख़रीदा था. हालांकि 2 सीजन में टीम का हिस्सा रहने के बावजूद उन्हें टीम में खेलने का मौका नहीं मिला. 2022 में उन्हें गुजरात टाइटंस ने 3 करोड़ रुपये में अपनी टीम का हिस्सा बना लिया. साई ने बताया कि सीएसके टीम में रहते हुए उन्होंने धोनी से क्या कुछ सीखा.

धोनी को लेकर क्या बोले साई किशोर

प्रोवोक टीवी पर दिए इंटरव्यू में साई किशोर ने कहा, "मैंने एमएस धोनी से इस बारे में बहुत सीखा है. वह कभी अपना होने नहीं उठाते थे, वह अपना फोन होटल के कमरे में ही छोड़कर मैच के लिए जाते थे. वह सोशल मीडिया से दूर रहते थे. मैं खुद से ही ये सवाल पूछता था कि क्या सोशल मीडिया से जुड़े रहना जरुरी है. इसलिए उन्हें देखकर मुझे प्रेरणा मिली."

आजकल हर क्रिकेटर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, ये कमाई का भी एक जरिया है और फैनबेस बढ़ने का भी, लेकिन एमएस धोनी अब सोशल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव रहते हैं. चाहे त्यौहार हो, किसी का जन्मदिन या कुछ बड़ा इवेंट, धोनी न के बराबर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 03 Oct 2025 10:45 AM (IST)
Tags :
Sai Kishore CSK IPL MS Dhoni News MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS
