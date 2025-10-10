हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
MS धोनी का नया अंदाज! जींस-टीशर्ट में ही मैदान पर उतरे और थामा बल्ला, वायरल हुई तस्वीर

MS धोनी का नया अंदाज! जींस-टीशर्ट में ही मैदान पर उतरे और थामा बल्ला, वायरल हुई तस्वीर

एमएस धोनी ने मदुरै में नए क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया. उद्घाटन समारोह के दौरान धोनी का एक बिलकुल ही अलग अंदाज नजर आया. जींस-टीशर्ट में धोनी का कूल लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 10 Oct 2025 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार क्रिकेट मैदान पर नहीं, बल्कि अपने नए अंदाज और फैंस के जबरदस्त रिस्पॉन्स के कारण. गुरुवार को धोनी ने तमिलनाडु के मदुरै में वेलाम्मल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया. जैसे ही ‘कैप्टन कूल’ ने बल्ला थामा, वहां मौजूद हजारों फैंस ने जमकर शोर मचा दिया.

300 करोड़ में बना तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम

धोनी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे. वेलाम्मल एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से तैयार किया गया यह शानदार स्टेडियम 12.5 एकड़ जमीन पर फैला है. करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से बना यह स्टेडियम दक्षिण भारत में क्रिकेट के एक नए हब के रूप में देखा जा रहा है. इसकी दर्शक क्षमता फिलहाल 7,300 है, जिसे भविष्य में 20,000 तक बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है.

पहली बार मदुरै पहुंचे धोनी, फैंस की दीवानगी देखने लायक

धोनी के मदुरै पहुंचते ही माहौल पूरी तरह क्रिकेटिया जोश में बदल गया. यह पहली बार था जब वह इस शहर के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए. एयरपोर्ट पर धोनी का स्वागत देखने के लिए हजारों फैंस जमा हो गए. वह मुंबई से एक प्राइवेट चार्टर प्लेन से मदुरै पहुंचे और वहां से अपनी ‘जर्सी नंबर 7’ वाली सफेद कार में स्टेडियम पहुंचे. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच फैंस ने धोनी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे.

जींस-टीशर्ट में ‘कूल’ लुक, बल्ला हाथ में

उद्घाटन समारोह के दौरान धोनी का एक बिलकुल ही अलग अंदाज नजर आया. उन्होंने जींस और ग्रे टीशर्ट पहनी थी. स्टेडियम में उन्होंने बल्ला उठाया और दर्शकों की ओर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया. उनका यह स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

अब ड्रोन पायलट भी बने धोनी

धोनी इन दिनों क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन नए रोल्स में लगातार नजर आ रहे हैं. हाल ही में उन्होंने चेन्नई की गरुड़ एयरोस्पेस से अपना ड्रोन पायलट ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया है. वह कंपनी के ब्रांड एंबेसडर भी हैं. फैंस को उनका यह ‘टेक्नोलॉजी वाला’ अवतार भी खूब पसंद आ रहा है. 

Published at : 10 Oct 2025 06:56 AM (IST)
Tags :
Madurai MS DHONI Velammal Cricket Stadium
और पढ़ें
Embed widget