हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ 2nd T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन का पावरप्ले में तूफान, T20I में पहले छह ओवरों में बना डाला रिकॉर्ड

IND vs NZ 2nd T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन का पावरप्ले में तूफान, T20I में पहले छह ओवरों में बना डाला रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I में ईशान किशन ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया.लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे ईशान ने पावरप्ले के 6 ओवरों में ऐसा तूफान मचाया, जिसने रिकॉर्ड बुक में उनकी जगह पक्की कर दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 24 Jan 2026 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ 2nd T20I: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में ईशान किशन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का रुख शुरुआती ओवरों में ही भारत के पक्ष में मोड़ दिया. लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे ईशान किशन ने पावरप्ले के छह ओवरों में ऐसा तूफान मचाया, जिसने रिकॉर्ड बुक में उनकी जगह पक्की कर दी. उनकी 76 रन की विस्फोटक पारी की बदौलत भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है.

पावरप्ले में आया ईशान किशन का तूफान

ईशान किशन ने पावरप्ले के दौरान सिर्फ 23 गेंदों में 56 रन जड़ दिए.  इस प्रभावशाली पारी में उन्होंने 10 चौके और 2 लंबे छक्के लगाए. उनकी इस तेजतर्रार बल्लेबाजी की बदौलत भारत को मैच की शुरुआत में ही मजबूत बढ़त मिल गई और सारा प्रेशर कीवी गेंदबाजों पर आ गया. इस पारी के साथ ईशान किशन टी20 इंटरनेशनल में पावरप्ले के दौरान दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल को छोड़ा पीछे

पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर अभिषेक शर्मा का नाम आता है. जिन्होंने साल 2025 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ पावरप्ले में 58 रन बनाए थे. वहीं तीसरे स्थान पर यशस्वी जायसवाल हैं, जिन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में 53 रन ठोके थे. ईशान किशन अब इस खास सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं, जो उनके आक्रामक अंदाज और निरंतर सुधार का साफ संकेत है.

टीम इंडिया के लिए मजबूत संकेत

ईशान किशन का यह प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. लंबे ब्रेक के बाद इस तरह की आक्रामक पारी खेलना दिखाता है कि वह बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं. आने वाले टी20 वर्ल्डकप 2026 में उनकी फॉर्म भारत की बल्लेबाजी को और मजबूती देने का काम कर सकती है. 

Published at : 24 Jan 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma T20I Series IND VS NZ ISHAN KISHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
राजस्थान
राजस्थान: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, योगी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन
राजस्थान: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, योगी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
King Release Date: 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म, इसी साल क्रिसमस पर आएगी शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म
King Release Date: 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म, इसी साल क्रिसमस पर आएगी शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म
Advertisement

वीडियोज

America में घरेलू हिंसा का खौफनाक चेहरा, भारतीय मूल परिवार पर हमला |ABPLIVE
Tariff War के बीच Trump की दौलत में बंपर उछाल | Paisa Live
Budget 2026: ESIC Salary Limit Hike | ₹21,000 से ₹30,000? Big Relief for Employees | Paisa Live
Border 2 Box Office Collection: सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने ‘धुरंधर’ का Record तोड़ा”
Emraan Hashmi को पहले से ही पता था कि Taskaree लोगों को पसंद आएगी! | Tanya Bami, Neeraj Pandey
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
राजस्थान
राजस्थान: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, योगी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन
राजस्थान: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, योगी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
King Release Date: 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म, इसी साल क्रिसमस पर आएगी शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म
King Release Date: 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म, इसी साल क्रिसमस पर आएगी शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म
विश्व
Bangladesh elections 2026: बांग्लादेश चुनाव से पहले 'जमात' पर अमेरिका की नजर, जानें क्यों भारत की बढ़ सकती है टेंशन?
बांग्लादेश चुनाव से पहले 'जमात' पर अमेरिका की नजर, जानें क्यों भारत की बढ़ सकती है टेंशन?
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
हेल्थ
आवाज में हो रहा बदलाव तो हल्के में न लें, इन डेंजरस बीमारियों का मिलता है सिग्नल
आवाज में हो रहा बदलाव तो हल्के में न लें, इन डेंजरस बीमारियों का मिलता है सिग्नल
यूटिलिटी
RBI, नाबार्ड के साथ इन कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ेगी सैलरी, जानें कितना होगा इजाफा और कितना मिलेगा एरियर?
RBI, नाबार्ड के साथ इन कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ेगी सैलरी, जानें कितना होगा इजाफा और कितना मिलेगा एरियर?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget