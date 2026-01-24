IND vs NZ 2nd T20I: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में ईशान किशन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का रुख शुरुआती ओवरों में ही भारत के पक्ष में मोड़ दिया. लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे ईशान किशन ने पावरप्ले के छह ओवरों में ऐसा तूफान मचाया, जिसने रिकॉर्ड बुक में उनकी जगह पक्की कर दी. उनकी 76 रन की विस्फोटक पारी की बदौलत भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है.

पावरप्ले में आया ईशान किशन का तूफान

ईशान किशन ने पावरप्ले के दौरान सिर्फ 23 गेंदों में 56 रन जड़ दिए. इस प्रभावशाली पारी में उन्होंने 10 चौके और 2 लंबे छक्के लगाए. उनकी इस तेजतर्रार बल्लेबाजी की बदौलत भारत को मैच की शुरुआत में ही मजबूत बढ़त मिल गई और सारा प्रेशर कीवी गेंदबाजों पर आ गया. इस पारी के साथ ईशान किशन टी20 इंटरनेशनल में पावरप्ले के दौरान दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल को छोड़ा पीछे

पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर अभिषेक शर्मा का नाम आता है. जिन्होंने साल 2025 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ पावरप्ले में 58 रन बनाए थे. वहीं तीसरे स्थान पर यशस्वी जायसवाल हैं, जिन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में 53 रन ठोके थे. ईशान किशन अब इस खास सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं, जो उनके आक्रामक अंदाज और निरंतर सुधार का साफ संकेत है.

टीम इंडिया के लिए मजबूत संकेत

ईशान किशन का यह प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. लंबे ब्रेक के बाद इस तरह की आक्रामक पारी खेलना दिखाता है कि वह बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं. आने वाले टी20 वर्ल्डकप 2026 में उनकी फॉर्म भारत की बल्लेबाजी को और मजबूती देने का काम कर सकती है.