T20I Record: टी20 इंटरनेशनल भले ही तेज रफ्तार और छोटा फॉर्मेट हो, लेकिन इस खेल में शतक बनाना आज भी किसी चुनौती से कम नही है. महज 120 गेंदों के इस मुकाबले में बड़ा स्कोर बनाने के लिए धैर्य, क्लीन हिटिंग और निरंतरता की जरूरत होती है. हाल के वर्षों में टी20 क्रिकेट में कई विस्फोटक बल्लेबाज उभरकर सामने आए हैं, जिन्होंने न सिर्फ रनों की बरसात की, बल्कि शतक लगाकर गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया. इस लिस्ट में ग्लेन मैक्सवेल और रोहित शर्मा संयुक्त रूप से टॉप पर हैं.

ग्लेन मैक्सवेल - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. 2012 से 2025 तक खेले गए 124 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 5 शानदार शतक जड़े हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 145 रन है और उन्होंने कुल 2833 रन बनाए हैं. 156 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हुए मैक्सवेल ने टी20 फॉर्मेट में कई बार विपक्षी टीमों के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी है.

रोहित शर्मा - भारत

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी 5 शतकों के साथ इस लिस्ट में ग्लेन मैक्सवेल के बराबर हैं. 2007 में टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले रोहित ने अब तक 159 मैचों में 4231 रन बनाए हैं. उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 121 रन है. 140 के स्ट्राइक रेट और 32 से ज्यादा की औसत के साथ रोहित ने कई बार भारत को जीत दिलाई है.

फिल सॉल्ट - इंग्लैंड

इंग्लैंड के फिल सॉल्ट ने हाल ही में शानदार प्रदर्शन किया है.उन्होंने मात्र 50 मैचों में 4 शतक जड़े हैं.उनका स्ट्राइक रेट 168 से ऊपर है, जो इस फॉर्मेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए कमाल से कम नही हैं. फिल सॉल्ट को इंग्लैंड का “टी20 स्पेशलिस्ट” कहा जाने लगा है.

सूर्यकुमार यादव - भारत

भारत के ‘मिस्टर 360 डिग्री’ सूर्यकुमार यादव भी इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने अब तक 90 मैचों में 2670 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक शामिल हैं. 164 के स्ट्राइक रेट और 37 की औसत के साथ सूर्या टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं.

देरियस विस्सर - समोना

समोआ के देरियस विस्सर का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है. उन्होंने केवल 17 मैचों में 3 शतक लगाकर सभी को चौंका दिया है. इस फॉर्मेट में उन्होंने अभी तक 578 रन बनाए है. उनका औसत 41 से ज्यादा है और स्ट्राइक रेट 150 के पार.