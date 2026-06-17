FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान

फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण (FIFA World Cup 2026) जारी है, अर्जेंटीना ने आज हुए अपने पहले मुकाबले में अल्जीरिया को 3-0 से बुरी तरह हराया. तीनों गोल लियोनेल मेसी ने दागे, ये फुटबॉल वर्ल्ड कप में उनकी पहली हैट्रिक है. इसके बाद से मेसी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, फीफा भी उनको लेकर कई पोस्ट कर चुका है. लेकिन एक पोस्ट भारत के पूर्व कप्तान MS Dhoni से जोड़कर देखा जा रहा है, इस पर CSK भी हैरान हो गई.

फीफा ने लियोनेल मेसी की एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "ग्रेटनेस". फोटो में मेसी के ऊपर लिखा था 'THALA', जिस नाम से एमएस धोनी को भी जाना जाता है. ये दरअसल एक तमिल शब्द है, जिसका मतलब होता है लीडर या बॉस. हालांकि जब भी थाला कहा जाता है, सभी के मन में धोनी का नाम आता है. तो फीफा के इस पोस्ट पर कमेंट भी इसे धोनी से जोड़कर देख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "फीफा पर भी धोनी का खुमार है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "थाला हर जगह हैं."

FIFA के पोस्ट पर CSK की प्रतिक्रिया

फीफा के इस पोस्ट पर चेन्नई सुपर किंग्स के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज से भी कमेंट आया. CSK ने आंखों के उस इमोजी को शेयर किया, जिसका इस्तेमाल सरप्राइज होने पर किया जाता है.

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बता दें कि इन 3 गोल के साथ लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ये उनका वर्ल्ड कप में 16वां गोल था.

एमएस धोनी की बात करें तो वह भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक हैं, जो अपनी कप्तानी में भारत को टी20 और वनडे वर्ल्ड कप दोनों जितवा चुके हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जीता था. उनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL में 5 खिताब जीते हैं.