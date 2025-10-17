संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) बृहस्पतिवार को यहां आखिरी एशिया - ईएपी क्वालीफाइंग मैच में जापान को आठ विकेट से हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली 20वीं और आखिरी टीम बन गई.

जापान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 116 रन ही बना सकी. यूएई ने केवल 12.1 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. यूएई ने ओमान में एशिया-पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालीफायर में शीर्ष तीन में जगह बनाकर विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है.

इस तरह वह नेपाल और ओमान के साथ शामिल हो गई है जिन्होंने बुधवार को अपनी जगह पक्की कर ली थी जिससे वैश्विक टूर्नामेंट के लिए 20 टीमों की अंतिम सूची पूरी हो गई.

इस तरह टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली 20 टीम भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, नेपाल, ओमान, यूएई, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड हैं.

इन 20 टीमों के बीच होगी खिताब की जंग

बता दें, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका और वेस्टइंडीज ने पिछले वर्ल्ड कप में सुपर-8 तक का सफर तय करने के चलते अगले एडिशन के लिए क्वालिफाई किया है. वहीं, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमों ने रैंकिंग के आधार पर अपनी जगह पक्की की. अमेरिका क्वालिफायर से कनाडा, यूरोप क्वालिफायर से इटली और नीदरलैंड ने जगह बनाई. इनके अलावा, अफ्रीका क्वालिफायर से नामीबिया और जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई किया था. दूसरी ओर भारत और श्रीलंका ने मेजबान के तौर पर अपनी जगह बनाई है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत साल 2007 में हुई थी. वहीं, पिछले एडिशन का चैंपियन भारत बना था. वह इस बार अपने खिताब को डिफेंड करने उतरेगी.