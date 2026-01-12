ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर तेज गेंदबाजों को भरपूर मदद मिलती है, लेकिन बल्लेबाज स्थिति के साथ तालमेल बैठा ले तो आसानी से बड़े-बड़े छक्के लगा सकता है. लगता है पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस बात से पूरी तरह अंजान हैं. 12 जनवरी को BBL में मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए रिजवान ने इतनी धीमी पारी खेली कि कप्तान को उन्हें रिटायर्ड आउट घोषित करना पड़ा.

बिग बैश लीग का 33वां मैच सिडनी थंडर और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच आज सिडनी में खेला गया. इस मुकाबले में मेलबर्न की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई थी. मोहम्मद रिजवान जब चौथे क्रम पर बैटिंग करने आए, तब टीम का स्कोर 9.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 83 रन था. मेल्बर्न रेनेगेड्स 9 से ज्यादा रन रेट से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रही थी.

रिजवान ने किया टुक-टुक, कप्तान ने किया बाहर

मोहम्मद रिजवान इतनी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे कि अगले 6 ओवरों में मेलबर्न की टीम केवल 42 रन ही जोड़ पाई. रिजवान ने 23 गेंद में 26 रन बनाए और पूरी पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 100 के आसपास ही रहा. रिजवान 23 गेंद खेलने के बाद भी गेंद और बल्ले का कनेक्शन नहीं कर पा रहे थे.

पहले 10 ओवरों का हाल देखते हुए मेलबर्न की टीम लगभग 200 के स्कोर तक पहुंचने का सपना देख रही होगी. मगर रिजवान की पारी ने रन-रेट को पीछे धकेल दिया था. नतीजन टीम मैनेजमेंट ने 18वें ओवर के बाद उन्हें रिटायर्ड आउट घोषित करके मैदान से बाहर बुला लिया.

BBL में रिजवान 'सुपर फ्लॉप'

मोहम्मद रिजवान BBL में मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेल रहे हैं. रिजवान टूर्नामेंट में खेली 8 पारियों में अब तक सिर्फ 167 रन बना सके हैं. एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं और उनका औसत केवल 20.87 का है. मैच की बात करें तो सिडनी थंडर ने DLS पद्धति से 4 विकेट से मेलबर्न रेनेगेड्स को हरा दिया.

यह भी पढ़ें:

इलेक्शन की वजह से BCCI लेगी बड़ा फैसला? सचिव देवजीत सैकिया ने बताया बिना दर्शक के कराए जा सकते हैं मैच