हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइससे बुरा और क्या होगा..., BBL में टुक-टुक कर रहे थे पाकिस्तान के रिजवान, कप्तान ने कर दिया रिटायर्ड आउट

इससे बुरा और क्या होगा..., BBL में टुक-टुक कर रहे थे पाकिस्तान के रिजवान, कप्तान ने कर दिया रिटायर्ड आउट

Mohammad Rizwan BBL Stats: पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की बिग बैश लीग में थू-थू हो गई है. धीमी पारी के कारण टीम मैनेजमेंट ने बल्लेबाजी के बीच में उन्हें मैदान से बाहर बुला लिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Jan 2026 06:21 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर तेज गेंदबाजों को भरपूर मदद मिलती है, लेकिन बल्लेबाज स्थिति के साथ तालमेल बैठा ले तो आसानी से बड़े-बड़े छक्के लगा सकता है. लगता है पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस बात से पूरी तरह अंजान हैं. 12 जनवरी को BBL में मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए रिजवान ने इतनी धीमी पारी खेली कि कप्तान को उन्हें रिटायर्ड आउट घोषित करना पड़ा.

बिग बैश लीग का 33वां मैच सिडनी थंडर और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच आज सिडनी में खेला गया. इस मुकाबले में मेलबर्न की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई थी. मोहम्मद रिजवान जब चौथे क्रम पर बैटिंग करने आए, तब टीम का स्कोर 9.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 83 रन था. मेल्बर्न रेनेगेड्स 9 से ज्यादा रन रेट से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रही थी.

रिजवान ने किया टुक-टुक, कप्तान ने किया बाहर

मोहम्मद रिजवान इतनी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे कि अगले 6 ओवरों में मेलबर्न की टीम केवल 42 रन ही जोड़ पाई. रिजवान ने 23 गेंद में 26 रन बनाए और पूरी पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 100 के आसपास ही रहा. रिजवान 23 गेंद खेलने के बाद भी गेंद और बल्ले का कनेक्शन नहीं कर पा रहे थे.

पहले 10 ओवरों का हाल देखते हुए मेलबर्न की टीम लगभग 200 के स्कोर तक पहुंचने का सपना देख रही होगी. मगर रिजवान की पारी ने रन-रेट को पीछे धकेल दिया था. नतीजन टीम मैनेजमेंट ने 18वें ओवर के बाद उन्हें रिटायर्ड आउट घोषित करके मैदान से बाहर बुला लिया.

BBL में रिजवान 'सुपर फ्लॉप'

मोहम्मद रिजवान BBL में मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेल रहे हैं. रिजवान टूर्नामेंट में खेली 8 पारियों में अब तक सिर्फ 167 रन बना सके हैं. एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं और उनका औसत केवल 20.87 का है. मैच की बात करें तो सिडनी थंडर ने DLS पद्धति से 4 विकेट से मेलबर्न रेनेगेड्स को हरा दिया.

यह भी पढ़ें:

इलेक्शन की वजह से BCCI लेगी बड़ा फैसला? सचिव देवजीत सैकिया ने बताया बिना दर्शक के कराए जा सकते हैं मैच

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 12 Jan 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
BBL Big Bash League Sydney Thunder Melbourne Renegades Mohammad Rizwan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
40 साल बाद जर्मनी से पनडुब्बियां खरीदेगा भारत, डील महज 4 कदम दूर; पाकिस्तान-चीन की बढ़ जाएगी टेंशन!
40 साल बाद जर्मनी से पनडुब्बियां खरीदेगा भारत, डील महज 4 कदम दूर; पाकिस्तान-चीन की बढ़ जाएगी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU Vs अपर्णा यादव की लड़ाई में पिसेंगे आम लोग? कल ओपीडी बंद
लखनऊ: KGMU Vs अपर्णा यादव की लड़ाई में पिसेंगे आम लोग? कल ओपीडी बंद
क्रिकेट
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
विश्व
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला शामिल होने का न्योता
क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला न्योता
Advertisement

वीडियोज

Nitin Nabin: गुरुग्राम में BJP कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का जोरदार स्वागत | BJP | Hindi News
UP Politics: भगवान राम को लेकर SP सांसद के बयान ने मचाया बवाल ! | Virendra Singh | RAM
Rahu Ketu Interview: Pulkit Samrat,Varun Sharma ,Shalini Pandey & Y Rakhi क्या आज का Cinema सिर्फ एक Content है?
Varanasi Bulldozer Action: Dalmandi में चौड़ीकरण के लिए चला 'पीला पंजा' | BJP | Breaking | ABP News
Top News: बड़ी खबरें,फटाफट | UP | Delhi-NCR | Nepal | Virat Kohli | Congress | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
40 साल बाद जर्मनी से पनडुब्बियां खरीदेगा भारत, डील महज 4 कदम दूर; पाकिस्तान-चीन की बढ़ जाएगी टेंशन!
40 साल बाद जर्मनी से पनडुब्बियां खरीदेगा भारत, डील महज 4 कदम दूर; पाकिस्तान-चीन की बढ़ जाएगी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU Vs अपर्णा यादव की लड़ाई में पिसेंगे आम लोग? कल ओपीडी बंद
लखनऊ: KGMU Vs अपर्णा यादव की लड़ाई में पिसेंगे आम लोग? कल ओपीडी बंद
क्रिकेट
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
विश्व
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला शामिल होने का न्योता
क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला न्योता
ओटीटी
Taskaree OTT Release: इमरान हाशमी की 'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
जनरल नॉलेज
Currency Printing Cost: एक नोट छापने में कितना खर्च करती है भारत सरकार, जान लीजिए जवाब
एक नोट छापने में कितना खर्च करती है भारत सरकार, जान लीजिए जवाब
लाइफस्टाइल
Indian Baby Girl Names: नन्हीं परी के लिए खोज रहे हैं नाम? देश के पवित्र की आस्था और शक्ति से है इन 7 नामों का कनेक्शन
नन्हीं परी के लिए खोज रहे हैं नाम? देश के पवित्र की आस्था और शक्ति से है इन 7 नामों का कनेक्शन
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget