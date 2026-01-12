वीमेंस प्रीमियर लीग पर BMC चुनावों का असर पड़ सकता है. बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होने हैं और उस दिन WPL 2026 में मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स का मैच खेला जाएगा. खबर है कि चुनावों के कारण 14 और 15 जनवरी को होने वाले WPL के मैचों में दर्शकों को एंट्री नहीं मिलेगी. IANS के मुताबिक बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने खाली मैदान में WPL के मैच करवाने की संभावना पर अपने विचार सामने रखे.

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक देवजीत सैकिया ने कहा, "15 जनवरी को मुंबई में बीएमसी के चुनाव हैं. इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि मैच तो करवाए जाएंगे, लेकिन मैदान में दर्शकों को एंट्री मिलेगी या नहीं, इस पर हमने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है. मैच जारी रहेंगे, लेकिन दर्शकों को अनुमति देने या ना देने का सवाल है, क्योंकि मुंबई पुलिस का कहना है कि वो 14 और 15 जनवरी को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाएगी."

#BREAKING BCCI Secretary Devajit Saikia to IANS on likelihood of WPL 2026 on January 14 & 15 to be held behind closed doors due to Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) elections



"The thing is that there is a local (municipal) election in Mumbai on 15th. So we are… pic.twitter.com/4NN4DUrTMl — IANS (@ians_india) January 12, 2026

बीएमसी के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी. BCCI ने 16 तारीख को लेकर ज्यादा चिंता व्यक्त नहीं की है, लेकिन देवजीत सैकिया ने जोर देकर कहा कि 14 और 15 तारीख को खाली मैदान में मैच करवाए जा सकते हैं.

WPL 2026 का शेड्यूल

WPL 2026 में 17 जनवरी तक सभी मैच नवी मुंबई में खेले जाने हैं. बीएमसी चुनाव से एक दिन पहले यानी 14 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स का मैच होगा. उससे अगले यानी चुनाव वाले दिन भी यूपी की टीम एक्शन में दिखेगी, लेकिन इस बार उसका सामना होम टीम मुंबई इंडियंस से होगा.

