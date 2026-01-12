हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइलेक्शन की वजह से BCCI लेगी बड़ा फैसला? सचिव देवजीत सैकिया ने बताया बिना दर्शक के कराए जा सकते हैं मैच

इलेक्शन की वजह से BCCI लेगी बड़ा फैसला? सचिव देवजीत सैकिया ने बताया बिना दर्शक के कराए जा सकते हैं मैच

BMC Elections Impact WPL 2026: वीमेंस प्रीमियर लीग पर BMC चुनावों का असर पड़ सकता है. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इस स्थिति पर बड़ा बयान जारी किया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Jan 2026 05:30 PM (IST)
Preferred Sources

वीमेंस प्रीमियर लीग पर BMC चुनावों का असर पड़ सकता है. बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होने हैं और उस दिन WPL 2026 में मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स का मैच खेला जाएगा. खबर है कि चुनावों के कारण 14 और 15 जनवरी को होने वाले WPL के मैचों में दर्शकों को एंट्री नहीं मिलेगी. IANS के मुताबिक बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने खाली मैदान में WPL के मैच करवाने की संभावना पर अपने विचार सामने रखे.

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक देवजीत सैकिया ने कहा, "15 जनवरी को मुंबई में बीएमसी के चुनाव हैं. इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि मैच तो करवाए जाएंगे, लेकिन मैदान में दर्शकों को एंट्री मिलेगी या नहीं, इस पर हमने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है. मैच जारी रहेंगे, लेकिन दर्शकों को अनुमति देने या ना देने का सवाल है, क्योंकि मुंबई पुलिस का कहना है कि वो 14 और 15 जनवरी को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाएगी."

 

बीएमसी के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी. BCCI ने 16 तारीख को लेकर ज्यादा चिंता व्यक्त नहीं की है, लेकिन देवजीत सैकिया ने जोर देकर कहा कि 14 और 15 तारीख को खाली मैदान में मैच करवाए जा सकते हैं.

WPL 2026 का शेड्यूल

WPL 2026 में 17 जनवरी तक सभी मैच नवी मुंबई में खेले जाने हैं. बीएमसी चुनाव से एक दिन पहले यानी 14 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स का मैच होगा. उससे अगले यानी चुनाव वाले दिन भी यूपी की टीम एक्शन में दिखेगी, लेकिन इस बार उसका सामना होम टीम मुंबई इंडियंस से होगा.

यह भी पढ़ें:

दुनिया के किस क्रिकेटर के पास है सबसे महंगा मोबाइल फोन, कीमत जान सिर पकड़ लेंगे आप

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 12 Jan 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
BMC BCCI BMC Elections WPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला शामिल होने का न्योता
क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला न्योता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: किसान आत्महत्या मामले में एसएसपी का एक्शन, थानाध्यक्ष और दारोगा निलंबित
उत्तराखंड: किसान आत्महत्या मामले में एसएसपी का एक्शन, थानाध्यक्ष और दारोगा निलंबित
इंडिया
40 साल बाद जर्मनी से पनडुब्बियां खरीदेगा भारत, डील महज 4 कदम दूर; पाकिस्तान-चीन की बढ़ जाएगी टेंशन!
40 साल बाद जर्मनी से पनडुब्बियां खरीदेगा भारत, डील महज 4 कदम दूर; पाकिस्तान-चीन की बढ़ जाएगी टेंशन!
क्रिकेट
दुनिया के किस क्रिकेटर के पास है सबसे महंगा मोबाइल फोन, कीमत जान सिर पकड़ लेंगे आप
दुनिया के किस क्रिकेटर के पास है सबसे महंगा मोबाइल फोन, कीमत जान सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Delhi Weather Alert: तैयार हो जाओ! दिल्ली में अगले 3 दिन होंगे सबसे खतरनाक, IMD ने डराया |ABPLIVE
Trump Threatens Iran: Iran में विरोधी प्रदर्शन ने पकड़ा खतरनाक रूप, झुका देगा ये मास्टरप्लान....
Mahindra XUV 7XO Launch : ChatGPT, Dolby Vision और 75 सेफ्टी फीचर्स के साथ आई सबसे एडवांस SUV
संभल में अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी, फिर गरजा बुलडोजर | UP News | Breaking News
Shimla में बेकाबू ट्रक ने कुचली कई गाड़िया, इलाके में मचा हड़कंप | Road Accident | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला शामिल होने का न्योता
क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला न्योता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: किसान आत्महत्या मामले में एसएसपी का एक्शन, थानाध्यक्ष और दारोगा निलंबित
उत्तराखंड: किसान आत्महत्या मामले में एसएसपी का एक्शन, थानाध्यक्ष और दारोगा निलंबित
इंडिया
40 साल बाद जर्मनी से पनडुब्बियां खरीदेगा भारत, डील महज 4 कदम दूर; पाकिस्तान-चीन की बढ़ जाएगी टेंशन!
40 साल बाद जर्मनी से पनडुब्बियां खरीदेगा भारत, डील महज 4 कदम दूर; पाकिस्तान-चीन की बढ़ जाएगी टेंशन!
क्रिकेट
दुनिया के किस क्रिकेटर के पास है सबसे महंगा मोबाइल फोन, कीमत जान सिर पकड़ लेंगे आप
दुनिया के किस क्रिकेटर के पास है सबसे महंगा मोबाइल फोन, कीमत जान सिर पकड़ लेंगे आप
ओटीटी
Taskaree OTT Release: इमरान हाशमी की 'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
जनरल नॉलेज
Currency Printing Cost: एक नोट छापने में कितना खर्च करती है भारत सरकार, जान लीजिए जवाब
एक नोट छापने में कितना खर्च करती है भारत सरकार, जान लीजिए जवाब
लाइफस्टाइल
Indian Baby Girl Names: नन्हीं परी के लिए खोज रहे हैं नाम? देश के पवित्र की आस्था और शक्ति से है इन 7 नामों का कनेक्शन
नन्हीं परी के लिए खोज रहे हैं नाम? देश के पवित्र की आस्था और शक्ति से है इन 7 नामों का कनेक्शन
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget