IND vs SA Test: ईडन गार्डन्स में खेले गए भारत–दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट में टीम इंडिया को 30 रन से मिली हार ने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है. घरेलू पिच पर मिली इस शर्मनाक हार के बाद न सिर्फ फैन्स, बल्कि दिग्गज क्रिकेटर भी टीम इंडिया की जमकर आलोचना कर रहे हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने तो कोच गौतम गंभीर की बातों पर सीधा तीर चलाते हुए कहा, “ऐसी पिच बनाओगे, तो हारने के ही लायक हो.”

वॉन का तीखा हमला, ‘हारने लायक हो’

भारत की दूसरी पारी 124 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए 93 पर ढेर हो गई. इसके बाद माइकल वॉन ने सोशल मीडिया पर लिखा, “ऐसी पिच तैयार करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस के खिलाफ हारने के लायक ही हो. दक्षिण अफ्रीका की शानदार जीत.”

वॉन लंबे समय से भारतीय पिचों की आलोचना करते आए हैं, लेकिन इस मैच के बाद उनका गुस्सा और तेज हो गया. मैच में गेंद टेनिस-बॉल की तरह उछल रही थी, विकेट असमान उछाल दे रही थी और दूसरे ही दिन गेंद 90 डिग्री घूम रही थी.

गौतम गंभीर का पलटवार

मैच खत्म होने के बाद कोच गौतम गंभीर ने साफ कहा कि वह पिच पर उंगली नहीं उठाएंगे. गंभीर बोले, “हमने जैसी पिच मांगी थी, वैसी ही मिली. अगर हम टर्निंग पिच पर नहीं खेलेंगे तो हारना तय है. पिच को दोष देने से कुछ नहीं होगा.”

उनके अनुसार, क्यूरेटर ने बिलकुल वैसी ही विकेट तैयार की जैसा टीम मैनेजमेंट चाहता था. गंभीर का मानना है कि टीम ने हालात के हिसाब से बल्लेबाजी नहीं की और इसी वजह से मैच हाथ से निकल गया.

मैच कैसे पलटा?

पहले दिन साउथ अफ्रीका सिर्फ 159 रन पर आउट हो गई थी. भारत ने 30 रनों की मामूली बढ़त भी ले ली. इसके बाद लगा कि मैच भारत की मुट्ठी में है, लेकिन दूसरी पारी में तेंबा बावुमा के 50 रन और भारत की कमजोर बल्लेबाजी ने पूरी तस्वीर बदल दी.

भारत के सामने 124 रन का आसान लक्ष्य था, लेकिन पूरी टीम 93 पर ढेर हो गई. वाशिंगटन सुंदर ने 31 रनों की उपयोगी पारी खेली. अक्षर पटेल ने भी 26 रनों का योगदान दिया. वहीं बाकी भारतीय बल्लेबाज 20 का आंकड़ा भी नही छू पाए. शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी नही कर सके. उसके बाद टीम की कमर पूरी तरह टूट गई.

हार्मर का कहर

दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने दोनों पारियों में 4-4 विकेट झटके. उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया और मैच एकतरफा कर दिया.