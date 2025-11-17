हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA Test: भारत की हार पर मचा बवाल, पूर्व दिग्गज ने कोच गंभीर पर साधा निशाना, बोले- 'तुम हारने लायक ही हो'

IND vs SA Test: भारत की हार पर मचा बवाल, पूर्व दिग्गज ने कोच गंभीर पर साधा निशाना, बोले- 'तुम हारने लायक ही हो'

कोलकाता टेस्ट में भारतीय टीम को मिली हार के बाद पूर्व दिग्गज ने कोच गौतम गंभीर पर निशाना साधा है. उनका मानना है की ऐसी पिच तैयार करके टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस के खिलाफ हारने के लायक ही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 17 Nov 2025 10:27 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs SA Test: ईडन गार्डन्स में खेले गए भारत–दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट में टीम इंडिया को 30 रन से मिली हार ने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है. घरेलू पिच पर मिली इस शर्मनाक हार के बाद न सिर्फ फैन्स, बल्कि दिग्गज क्रिकेटर भी टीम इंडिया की जमकर आलोचना कर रहे हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने तो कोच गौतम गंभीर की बातों पर सीधा तीर चलाते हुए कहा, “ऐसी पिच बनाओगे, तो हारने के ही लायक हो.”

वॉन का तीखा हमला, ‘हारने लायक हो’

भारत की दूसरी पारी 124 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए 93 पर ढेर हो गई. इसके बाद माइकल वॉन ने सोशल मीडिया पर लिखा, “ऐसी पिच तैयार करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस के खिलाफ हारने के लायक ही हो. दक्षिण अफ्रीका की शानदार जीत.”

वॉन लंबे समय से भारतीय पिचों की आलोचना करते आए हैं, लेकिन इस मैच के बाद उनका गुस्सा और तेज हो गया. मैच में गेंद टेनिस-बॉल की तरह उछल रही थी, विकेट असमान उछाल दे रही थी और दूसरे ही दिन गेंद 90 डिग्री घूम रही थी.

गौतम गंभीर का पलटवार

मैच खत्म होने के बाद कोच गौतम गंभीर ने साफ कहा कि वह पिच पर उंगली नहीं उठाएंगे. गंभीर बोले, “हमने जैसी पिच मांगी थी, वैसी ही मिली. अगर हम टर्निंग पिच पर नहीं खेलेंगे तो हारना तय है. पिच को दोष देने से कुछ नहीं होगा.”

उनके अनुसार, क्यूरेटर ने बिलकुल वैसी ही विकेट तैयार की जैसा टीम मैनेजमेंट चाहता था. गंभीर का मानना है कि टीम ने हालात के हिसाब से बल्लेबाजी नहीं की और इसी वजह से मैच हाथ से निकल गया. 

मैच कैसे पलटा?

पहले दिन साउथ अफ्रीका सिर्फ 159 रन पर आउट हो गई थी. भारत ने 30 रनों की मामूली बढ़त भी ले ली. इसके बाद लगा कि मैच भारत की मुट्ठी में है, लेकिन दूसरी पारी में तेंबा बावुमा के 50 रन और भारत की कमजोर बल्लेबाजी ने पूरी तस्वीर बदल दी. 

भारत के सामने 124 रन का आसान लक्ष्य था, लेकिन पूरी टीम 93 पर ढेर हो गई. वाशिंगटन सुंदर ने 31 रनों की उपयोगी पारी खेली. अक्षर पटेल ने भी 26 रनों का योगदान दिया. वहीं बाकी भारतीय बल्लेबाज 20 का आंकड़ा भी नही छू पाए. शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी नही कर सके. उसके बाद टीम की कमर पूरी तरह टूट गई.

हार्मर का कहर

दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने दोनों पारियों में 4-4 विकेट झटके. उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया और मैच एकतरफा कर दिया. 

Published at : 17 Nov 2025 10:27 AM (IST)
Tags :
GAUTAM GAMBHIR IND VS SA TEST SERIES MICHAEL VAUGHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
इंडिया
Gold Smuggler: लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
इंडिया
Gold Smuggler: लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
साउथ सिनेमा
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
जनरल नॉलेज
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget