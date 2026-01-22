Michael Clarke Gave Statement On ICC T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है. भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में इस टूर्नामेंट को खेला जाना है. इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले सभी क्रिकेट एक्सपर्ट अपनी-अपनी भविष्यवाणियां देने में लगे हैं. इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की फाइनलिस्ट और भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है. बता दें, टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान का आगाज 7 फरवरी से ही करेगी, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का महामुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा.

क्लार्क ने टी20 वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट पर दिया बयान

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने कहा कि भारत के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी. आखिरी बार आईसीसी इवेंट्स के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भिड़ंत 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में हुआ था, जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीत दर्ज की थी.

बता दें, ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया के साथ ग्रुप-ए में हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप-बी में श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान के साथ है.

भारत-पाकिस्तान के भिड़ंत पर माइकल क्लार्क ने कहा

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले को लेकर माइकल क्लार्क ने बियॉन्ड23 क्रिकेट पॉडकास्ट पर कहा, ‘हर कोई इस रोमांचक मुकाबले को देखना चाहता है, लेकिन भारत ने लंबे समय से उन्हें (पाकिस्तान को) मात दी है. पाकिस्तान कभी भी करीब नहीं रहा है. पाकिस्तान को भारत के साथ खेलने और उस राइवलरी के दबाव से निपटना सीखना होगा.’

टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दो बार जीता है भारत

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दो बार जीता है. पहली बार साल 2007 में एमएस धोनी की कप्तानी में और दूसरी बार रोहित शर्मा की कप्तानी में साल 2024 में टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी चुकी है. भारत के पास इस बार 3 इतिहास रचने का मौका है. पहला मेजबान टीम कभी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीती. दूसरा कोई टीम घर पर टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीती. तीसरा कोई टीम तीन बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीती है.