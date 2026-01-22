हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा? इस रिपोर्ट से जुड़ा है मामला

बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा? इस रिपोर्ट से जुड़ा है मामला

Bangladesh Out T20 World Cup 2026: क्या बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करेगा? जानिए क्या है इन वायरल दावों की सच्चाई.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Jan 2026 06:06 PM (IST)
बांग्लादेश सरकार ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी. उसने वर्ल्ड कप मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट किए जाने की मांग पूरी ना होने के बाद यह फैसला लिया है. इसके बाद यह चर्चा तेज होने लगी है कि बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर सकता है. जानिए क्या है इन दावों से जुड़ा सच और इस चर्चा के पीछे असली वजह.

आईसीसी बोर्ड मीटिंग से पूर्व पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड को पत्र लिखा था, जिसमें उसने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश का अपनी टीम को भारत ना भेजने के फैसले का समर्थन किया था. ईएसपीएन क्रिकइन्फो के मुताबिक बोर्ड मीटिंग में केवल पाकिस्तान ने BCB का समर्थन किया था. बोर्ड मीटिंग में भारत के लिए ज्यादा वोट पड़े, इसलिए ICC ने बांग्लादेश की वेन्यू चेंज की मांग को ठुकरा दिया था. इस मामले में ना बांग्लादेश और ना ही पाकिस्तान की चली.

अब बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 को बॉयकॉट करने जा रहा है. चूंकि पाकिस्तान ने उसका खुलेतौर पर सपोर्ट किया था, इसलिए दावा किया जा रहा है कि PCB भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करने का निर्णय ले सकता है. बांग्लादेश सरकार का स्टेटमेंट जारी होने से पूर्व एक रिपोर्ट सामने आई कि ICC अगर बांग्लादेश के पक्ष में फैसला नहीं सुनाती है, तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर सकता है.

क्या पाकिस्तान भी करेगा बहिष्कार?

टेलीकॉम एशिया सपोर्ट की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार PCB के सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके मैच पहले ही भारत से बाहर खेले जाएंगे. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पूर्व BCCI और PCB के बीच भारत-पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने को लेकर सहमति बनी थी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 22 Jan 2026 06:06 PM (IST)
Embed widget