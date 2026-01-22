वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल

हिज एंड हर्स- ये लिमिटेड शृंखला दो अलग हुए पति-पत्नी की कहानी है एक जासूस और एक समाचार रिपोर्टर. हत्या की जांच में फंसते ही पुराना झगड़ा और शक एक खतरनाक खेल में बदल जाता है. भरोसा, सस्पेंस और जासूसी हर पल स्क्रीन पर देखने को मिलेगा.