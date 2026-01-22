हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप

'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप

Donald Trump on Hamas: ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल में 59 देश भाग ले रहे हैं. उन्होंने हमास को हथियार छोड़ने की चेतावनी दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 22 Jan 2026 05:43 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्ंप ने गुरुवार (22 जनवरी 2026) को दावोस में बोर्ड ऑफ पीस चार्टर में हिस्सा लिया. ट्रंप ने बुधवार (21 जनवरी) को शांति बोर्ड के चार्टर पर हस्ताक्षर किया. इस संस्था का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना है और इसकी स्थायी सदस्यता के लिए 1 अरब डॉलर का शुल्क लगेगा. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ट्रंप ने दावा किया कि हर कोई इस बोर्ड का हिस्सा बनना चाहता है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है.

मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो चुकी है: ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'यह हमारी सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है, जिसे बोर्ड ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है. यह गाजा पीस बोर्ड के आधिकारिक गठन का मौका है. मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो चुकी है. किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा संभव हो पाएगा. हमने 8 युद्ध रुकवाए हैं और मुझे उम्मीद है कि एक और युद्ध जल्द ही समाप्त होने वाला है. पिछले महीने यूक्रेन-रूस में 29,000 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर सैनिक थे.'

ट्रंप ने हमास को हथियार छोड़ने की चेतावनी दी

इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को हथियार छोड़ने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा, 'हमास हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ है. अगर वे अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे और हथियार नहीं छोड़ते हैं तो उनका अंत कर देंगे.' ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई पहलों में 59 देश भाग ले रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि उन्होंने उनके प्रस्तावित शांति बोर्ड के लिए अपना समर्थन दिखाया है.

शांति के लिए किसी से बात करने को तैयार ट्रंप: मार्को रुबियो 

ट्रंप ने कलम निकाली, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और मुस्कुराते हुए उन्हें कैमरे की ओर बढ़ाया. इसके बाद अन्य ग्लोबल नेता भी दो-दो करके हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ने लगे. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दावोस में शांति बोर्ड सम्मेलन में ट्रंप के बाद भाषण दिया. उन्होंने कहा कि ट्रंप शांति की राह में किसी से भी बात करने को तैयार हैं. उन्होंने कहा, 'गाजा में बंधक बनाए गए इन सभी लोगों के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि इसका कोई हल निकलेगा.'

Published at : 22 Jan 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Gaza Davos Hamas DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
Advertisement

वीडियोज

Tum se Tum Tak: Anu की जिंदगी में आई प्यार की बहार, Aryavardhan ने कश्मीर में किया इज़हार #sbs (22.01.2026)
Air Pollution से Economy को बड़ा झटका | Gita Gopinath की गंभीर चेतावनी | Paisa Live
Telangana News: 100 कुत्तों का कत्लेआम, 500 पहले मारे गए, किसने किया ये घिघौना कांड? ABPLIVE
Magh Mela 2026: धर्म की आड़ में साजिश...' अविमुक्तेश्वरानंद पर CM Yogi का करारा जवाब! |
Mumbai New Mayor: Uddhav Thackeray का मास्टरस्ट्रोक देखिए, बिना बहुमत के भी मेयर बनना तय?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
बॉलीवुड
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
शिक्षा
JEE Main 2026 Cut-off: कितनी पर्सेंटाइल पर खुलेगा एनआईटी और आईआईटी का रास्ता?
कितनी पर्सेंटाइल पर खुलेगा एनआईटी और आईआईटी का रास्ता?
यूटिलिटी
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
Embed widget