अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्ंप ने गुरुवार (22 जनवरी 2026) को दावोस में बोर्ड ऑफ पीस चार्टर में हिस्सा लिया. ट्रंप ने बुधवार (21 जनवरी) को शांति बोर्ड के चार्टर पर हस्ताक्षर किया. इस संस्था का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना है और इसकी स्थायी सदस्यता के लिए 1 अरब डॉलर का शुल्क लगेगा. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ट्रंप ने दावा किया कि हर कोई इस बोर्ड का हिस्सा बनना चाहता है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है.

मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो चुकी है: ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'यह हमारी सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है, जिसे बोर्ड ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है. यह गाजा पीस बोर्ड के आधिकारिक गठन का मौका है. मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो चुकी है. किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा संभव हो पाएगा. हमने 8 युद्ध रुकवाए हैं और मुझे उम्मीद है कि एक और युद्ध जल्द ही समाप्त होने वाला है. पिछले महीने यूक्रेन-रूस में 29,000 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर सैनिक थे.'

ट्रंप ने हमास को हथियार छोड़ने की चेतावनी दी

इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को हथियार छोड़ने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा, 'हमास हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ है. अगर वे अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे और हथियार नहीं छोड़ते हैं तो उनका अंत कर देंगे.' ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई पहलों में 59 देश भाग ले रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि उन्होंने उनके प्रस्तावित शांति बोर्ड के लिए अपना समर्थन दिखाया है.

शांति के लिए किसी से बात करने को तैयार ट्रंप: मार्को रुबियो

ट्रंप ने कलम निकाली, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और मुस्कुराते हुए उन्हें कैमरे की ओर बढ़ाया. इसके बाद अन्य ग्लोबल नेता भी दो-दो करके हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ने लगे. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दावोस में शांति बोर्ड सम्मेलन में ट्रंप के बाद भाषण दिया. उन्होंने कहा कि ट्रंप शांति की राह में किसी से भी बात करने को तैयार हैं. उन्होंने कहा, 'गाजा में बंधक बनाए गए इन सभी लोगों के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि इसका कोई हल निकलेगा.'