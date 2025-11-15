हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटMI Retention List 2026: मुंबई इंडियंस ने इन 17 खिलाड़ियों को किया रिटेन, लुटाया सारा पैसा, IPL ऑक्शन में 3 करोड़ का पर्स भी नहीं बचा

MI Retention List 2026: मुंबई इंडियंस ने इन 17 खिलाड़ियों को किया रिटेन, लुटाया सारा पैसा, IPL ऑक्शन में 3 करोड़ का पर्स भी नहीं बचा

MI Retention List IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने 3 प्लेयर्स को ट्रेड डील से अपनी टीम में शामिल किया था. MI टीम ने उनके आलावा 17 प्लेयर्स को रिटेन किया है. अब ऑक्शन में टीम अधिकतम 5 प्लेयर्स खरीद सकती है.

By : शिवम | Updated at : 15 Nov 2025 06:23 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई इंडियंस ने 17 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जबकि 3 खिलाड़ियों को उन्होंने ट्रेड डील के जरिए अपने स्क्वाड में शामिल किया था. हालांकि मुंबई इंडियंस का पर्स लगभग खत्म ही हो गया है, अब IPL ऑक्शन में फ्रेंचाइजी अधिकतम 5 प्लेयर्स खरीद सकती है लेकिन टीम के पर्स में कुल 3 करोड़ रुपये भी नहीं है.

मुंबई इंडियंस ने अपनी 'कोर' टीम को बरकार रखा है, उन्होंने रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा समेत 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जबकि ट्रेड के जरिए फ्रेंचाइजी ने शार्दुल ठाकुर, शरफेन रदरफोर्ड और मयंक मारकंडे को टीम में शामिल किया है. लेकिन एमआई को ऑक्शन में बड़ी मुश्किल आने वाली है. उनके लिए मनपसंद खिलाड़ियों को खरीदना आसान नहीं होगा, क्योंकि पर्स बहुत कम का बचा हुआ है.

MI ने इन 17 प्लेयर्स को किया रिटेन

  • सूर्यकुमार यादव
  • रोहित शर्मा
  • तिलक वर्मा
  • रियान रिकेल्टन
  • रॉबिन मिंज
  • हार्दिक पांड्या
  • नमन धीर
  • विल जैक्स
  • मिचेल सेंटनर
  • कॉर्बिन बॉश
  • राज अंगद बावा
  • दीपक चाहर
  • जसप्रीत बुमराह
  • ट्रेंट बोल्ट
  • अल्लाह गजनफर
  • अश्वनी कुमार
  • रघु शर्मा

MI ने इन 8 प्लेयर्स को किया रिलीज

  • बेवन जैकब्स
  • केएल श्रीजीत
  • विग्नेश पुथुर
  • कर्ण शर्मा
  • लिजाद विलियम्स
  • सत्यनारायण राजू
  • मुजीब उर रहमान
  • रीस टोप्ले

IPL 2026 ऑक्शन के लिए MI का बचा पर्स

मुंबई इंडियंस अब आईपीएल 2026 ऑक्शन में अधिकतम 5 प्लेयर्स खरीद सकती है. टीम ने 17 प्लेयर्स को रिटेन और 3 को ट्रेड के जरिए टीम में रखा, यानी कुल 20 प्लेयर्स पहले ही टीम में हैं. बता दें कि आईपीएल की एक टीम में अधिकतम 25 प्लेयर्स हो सकते हैं.

आईपीएल 2026 ऑक्शन में मुंबई इंडियंस के पास सिर्फ 2 करोड़ 75 लाख रुपये का पर्स होगा. एमआई 5 में से 1 विदेशी प्लेयर्स खरीद सकती है.

किस तारीख को होगा IPL 2026 

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के लिए मिनी ऑक्शन होगा, जो अगले महीने है. ऑक्शन 15 दिसंबर को हो सकता है, लेकिन अभी इसका वेन्यू तय नहीं है. खबर है कि ऑक्शन भारत से बाहर यूएई में कराए जाने पर भी विचार चल रहा है.

 

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 15 Nov 2025 05:59 PM (IST)
Tags :
IPL Retention Mumbai Indians Squad MI Squad Rohit SHarma HARDIK PANDYA IPL Auction 2026 MI Retention List 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
आईपीएल
CSK ने 16 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की, पाथिराना समेत 9 प्लेयर्स रिलीज; देखें पूरी लिस्ट
CSK ने 16 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की, पाथिराना समेत 9 प्लेयर्स रिलीज; देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
Advertisement

वीडियोज

RIL पर $1.55 Billion की Gas चोरी का आरोप! Bombay HC ने CBI जांच का notice जारी| Paisa Live
Gold ETFs Inflows गिरे 7%| क्या Gold में Interest कम हो रहा है| AMFI Data October 2025
सरकारी पेंशन में बड़ा बदलाव! अब बेटी का नाम रिकॉर्ड से नहीं हटेगा | Pension New Rule 2025|Paisa Live
CryptoQueen की Ponzi scheme: 1,28,000 लोगों से 58,000 करोड़ की ठगी| Paisa Live
IPO Alert: Capillary Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
आईपीएल
CSK ने 16 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की, पाथिराना समेत 9 प्लेयर्स रिलीज; देखें पूरी लिस्ट
CSK ने 16 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की, पाथिराना समेत 9 प्लेयर्स रिलीज; देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
'दे दे प्यार दे 2' का ये एक्टर दे चुका है 2 सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर, ये न तो अजय देवगन हैं न ही आर माधवन
'दे दे प्यार दे 2' का ये एक्टर दे चुका है 2 सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर, ये न तो अजय हैं न ही माधवन
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
Gen Z पर करियर का खतरा! नई स्टडी ने खोले कई चौंकाने वाले सच
Gen Z पर करियर का खतरा! नई स्टडी ने खोले कई चौंकाने वाले सच
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget