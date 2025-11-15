मुंबई इंडियंस ने 17 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जबकि 3 खिलाड़ियों को उन्होंने ट्रेड डील के जरिए अपने स्क्वाड में शामिल किया था. हालांकि मुंबई इंडियंस का पर्स लगभग खत्म ही हो गया है, अब IPL ऑक्शन में फ्रेंचाइजी अधिकतम 5 प्लेयर्स खरीद सकती है लेकिन टीम के पर्स में कुल 3 करोड़ रुपये भी नहीं है.

मुंबई इंडियंस ने अपनी 'कोर' टीम को बरकार रखा है, उन्होंने रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा समेत 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जबकि ट्रेड के जरिए फ्रेंचाइजी ने शार्दुल ठाकुर, शरफेन रदरफोर्ड और मयंक मारकंडे को टीम में शामिल किया है. लेकिन एमआई को ऑक्शन में बड़ी मुश्किल आने वाली है. उनके लिए मनपसंद खिलाड़ियों को खरीदना आसान नहीं होगा, क्योंकि पर्स बहुत कम का बचा हुआ है.

MI ने इन 17 प्लेयर्स को किया रिटेन

MI ने इन 8 प्लेयर्स को किया रिलीज

बेवन जैकब्स

केएल श्रीजीत

विग्नेश पुथुर

कर्ण शर्मा

लिजाद विलियम्स

सत्यनारायण राजू

मुजीब उर रहमान

रीस टोप्ले

IPL 2026 ऑक्शन के लिए MI का बचा पर्स

मुंबई इंडियंस अब आईपीएल 2026 ऑक्शन में अधिकतम 5 प्लेयर्स खरीद सकती है. टीम ने 17 प्लेयर्स को रिटेन और 3 को ट्रेड के जरिए टीम में रखा, यानी कुल 20 प्लेयर्स पहले ही टीम में हैं. बता दें कि आईपीएल की एक टीम में अधिकतम 25 प्लेयर्स हो सकते हैं.

आईपीएल 2026 ऑक्शन में मुंबई इंडियंस के पास सिर्फ 2 करोड़ 75 लाख रुपये का पर्स होगा. एमआई 5 में से 1 विदेशी प्लेयर्स खरीद सकती है.

किस तारीख को होगा IPL 2026

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के लिए मिनी ऑक्शन होगा, जो अगले महीने है. ऑक्शन 15 दिसंबर को हो सकता है, लेकिन अभी इसका वेन्यू तय नहीं है. खबर है कि ऑक्शन भारत से बाहर यूएई में कराए जाने पर भी विचार चल रहा है.