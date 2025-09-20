ऋषभ पंत को टीम इंडिया में वापसी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. अच्छी खबर यह है कि भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज इसी साल वापसी करने वाले हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पंत 3-4 सप्ताह बाद मैदान में खेलते हुए नजर आ सकते हैं. वो ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रिटर्न कर सकते हैं. दैनिक जागरण अनुसार पंत को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में नहीं चुना जाएगा.

अक्टूबर महीने की शुरुआत में भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलने हैं. उसके बाद उसे 3 वनडे और पांच टी20 मैचों के लिए ऑस्ट्रेलियाई टूर पर जाना है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में पंत के चयन पर सवालिया निशान लगे हैं. पंत 15 सितंबर को बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे थे, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई.

15 तारीख को जब ऋषभ पंत की जांच हुई, तब मेडिकल स्टाफ का कहना था कि पंत को एक सप्ताह के भीतर वॉकिंग बूट्स से छुटकारा दिलाने की प्लानिंग है. अब उन बातों को करीब एक सप्ताह पूरा होने ही वाला है, ऐसे में उम्मीद बढ़ गई है कि ऋषभ पंत बहुत जल्द वॉकिंग बूट्स का सहारा लेना बंद कर सकते हैं. बताते चलें कि वॉकिंग बूट्स, उनके फ्रैक्चर वाले हिस्से को जल्दी रिकवर करने में मदद कर रहे थे.

इसी रिपोर्ट अनुसार मेडिकल स्टाफ का मानना है कि जैसे-जैसे पंत पैरों पर ज्यादा दबाव झेल पाएंगे, वैसे-वैसे उनकी ट्रेनिंग का स्तर भी बढ़ा दिया जाएगा.

कब होगी भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज?

बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रिटर्न कर सकते हैं. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. उसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी.

