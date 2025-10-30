Longest Test Match: टेस्ट क्रिकेट को हमेशा से “धैर्य का खेल” कहा गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी यह धैर्य 10 दिनों तक भी चलता है? जी हां, क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसे टेस्ट मैच हुए हैं जो हफ्ते से भी ज्यादा दिनों तक खेले गए, लेकिन फिर भी परिणाम “ड्रॉ” ही निकला. चलिए जानते हैं टेस्ट इतिहास के सबसे लंबे मैचों के बारे में, जो आज भी रिकॉर्ड बुक में दर्ज हैं.

दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड - 10 दिन (डरबन, 1939)

टेस्ट इतिहास का सबसे लंबा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच 3 मार्च 1939 को डरबन में खेला गया था. यह मैच पूरे 10 दिन चला और फिर भी ड्रॉ पर खत्म हुआ. दरअसल, यह एक “टाइमलेस टेस्ट” था, यानी इसमें मैच खत्म होने की कोई तय तारीख नही थी. यह मैच रिजल्ट न आने तक चलने वाला था, लेकिन इंग्लिश टीम को घर लौटने के लिए जहाज पकड़ना था. इसलिए मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा.

वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड - 9 दिन (किंग्सटन, 1930)

इससे पहले वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 3 अप्रैल 1930 को खेले गए टेस्ट में 9 दिन तक गेंद और बल्ले की जंग चली. दोनों टीमों ने पहाड़ जैसे स्कोर खड़े किए, लेकिन समय इतना बीत गया कि मैच का कोई नतीजा ही नही निकल सका. यह मुकाबला उस दौर का सबसे चर्चित मैच बना था.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड - 8 दिन (मेलबर्न, 1929)

8 मार्च 1929 को मेलबर्न में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 8 दिनों की जंग के बाद इंग्लैंड को हराया था. उस वक्त इंग्लैंड की टीम में कई दिग्गज खिलाड़ी थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह ऐतिहासिक जीत हासिल की.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड - 7 दिन (सिडनी, 1912 और 1924)

सिडनी की धरती पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दो ऐसे मुकाबले हुए जो 7-7 दिन तक चले थे. साल 1912 में खेले जाने वाले मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी. जबकि 1924 में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया था.