हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराना है तो टीम इंडिया को बनाने होंगे इतने रन, देखें वानखेड़े में चेज के हैरान करने वाले आंकड़े

सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराना है तो टीम इंडिया को बनाने होंगे इतने रन, देखें वानखेड़े में चेज के हैरान करने वाले आंकड़े

IND vs ENG Semi Final: भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. जानिए कितने रन बनाने पर भारत की जीत लगभग पक्की हो सकती है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Mar 2026 07:21 PM (IST)
Highest Successful Run Chase in T20 Wankhede Stadium: 2026 टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. वानखेड़े के मैदान में खूब सारे रन बनते रहे हैं. पिच पर हल्की घास भी एक हाई-स्कोरिंग मैच की ऑस इशारा कर रही है. मगर टीम इंडिया को फाइनल में जगह बनानी है तो जान लीजिए उसे इंग्लैंड के सामने कम से कम कितना लक्ष्य रखने की जरूरत है.

टीम इंडिया को बनाने होंगे इतने रन?

सेमीफाइनल में टॉस हारना भारतीय टीम के लिए मुश्किल बढ़ाने जैसा है. अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम में 200+ का लक्ष्य हासिल करने वाली अकेली टीम इंग्लैंड ही है. इंग्लैंड ने इस मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैच में 230 रनों का टारगेट चेज कर डाला था. इंग्लैंड टीम ने यह कारनामा साल 2016 में किया था.

इसका मतलब साफ है, टीम इंडिया 230 रन भी बना लेती है तो भी उसकी जीत निश्चित नहीं होगी. जोस बटलर और फिल साल्ट का बल्ला चाहे अब तक खामोश रहा हो, लेकिन इंग्लैंड टीम में ऐसे-ऐसे धुरंधर बैठे हैं, जो एक बार फिर 200 से ज्यादा रनों का लक्ष्य भेद सकते हैं. ये आंकड़े साफ दर्शा रहे हैं कि टीम इंडिया ने 200 से कम स्कोर बनाया तो उसकी हार की संभावनाएं काफी अधिक होंगी.

वानखेड़े में भारत का सबसे बड़ा स्कोर

अच्छी बात ये है कि भारतीय टीम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दो बार 200 से ज्यादा स्कोर बना चुकी है. भारतीय टीम ने यहां इंग्लैंड के खिलाफ 247 रन ठोक दिए थे. इसके अलावा टीम इंडिया ने यहां वेस्टइंडीज के विरुद्ध 240 रन भी बनाए हुए हैं. आज भी भारतीय बल्लेबाजों को कुछ वैसा ही कमाल दिखाते हुए 240-250 का स्कोर खड़ा करना होगा.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 05 Mar 2026 07:21 PM (IST)
India Vs England IND Vs ENG Live WANKHEDE STADIUM T20 World Cup 2026 IND Vs ENG Semi Final
