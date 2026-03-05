हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'मुझे बस घर जाना है...,' वेस्टइंडीज के कोच डैरेन सैमी हुए भावुक, क्यों लगा रहे मदद की गुहार

'मुझे बस घर जाना है...,' वेस्टइंडीज के कोच डैरेन सैमी हुए भावुक, क्यों लगा रहे मदद की गुहार

West Indies Cricket Team: 2026 टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के 4 दिन बाद भी वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भारत में ठहरने को मजबूर है. कोच डैरेन सैमी ने घर नया लौट पाने को लेकर भावुक पोस्ट किया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Mar 2026 06:55 PM (IST)
यूएसए-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग के कारण क्रिकेट टीमों के लिए घर जा पान मुश्किल हो रहा है. मिडल-ईस्ट में खराब हालातों की वजह से वेस्टइंडीज की टीम भारत में ठहरने को मजबूर है और कोच डैरेन सैमी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा किया कि वो और उनकी टीम घर लौटने की अनुमति मिलने का इंतजार कर रही है. सैमी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वो सिर्फ घर जाना चाहते हैं.

1 मार्च को भारत के खिलाफ 5 विकेट की हार के साथ ही वेस्टइंडीज का टी20 वर्ल्ड कप का सफर समाप्त हो गया था. उसके बाद 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ, कोच और अन्य लोगों को मजबूरन भारत में ही ठहरना पड़ रहा है.

मैं बस घर जाना चाहता हूं...

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के हेड कोच डैरेन सैमी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट करके लिखा, "मैं बस घर जाना चाहता हूं." जाहिर है सैमी समेत वेस्टइंडीज के अन्य खिलाड़ी भी घर लौटने को बेताब होंगे.

क्रिकेट वेस्टइंडीज का कहना है कि वो खिलाड़ियों की सुरक्षित यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है. बता दें कि मिडल-ईस्ट में खराब हालातों को देखते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अन्य गल्फ देशों में हवाई यात्रा प्रभावित हुई है.

पीटीआई के हवाले से बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम अब भी भारत में ही मौजूद है और वह कब घर के लिए रवाना होगी, इस पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं मिल पाई है. आपको बता दें कि जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम भी इसी कारण से अपने घर नहीं लौट पाई है. वेस्टइंडीज की बात करें तो उसे सेमीफाइनल में जाने के लिए टीम इंडिया को हराना था, लेकिन वह भारत के हाथों 5 विकेट से हार गई थी.

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 05 Mar 2026 06:55 PM (IST)
West Indies Cricket Team Darren Sammy T20 World Cup 2026 US Israel Iran War
Embed widget