हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: सेमीफाइनल में भी फ्लॉप रहे अभिषेक शर्मा, विल जैक्स ने इस तरह जाल में फंसाया; देखिए कैसे गंवाया विकेट

Watch: सेमीफाइनल में भी फ्लॉप रहे अभिषेक शर्मा, विल जैक्स ने इस तरह जाल में फंसाया; देखिए कैसे गंवाया विकेट

Abhishek Sharma Flop: अभिषेक शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ 2026 टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में बिल्कुल फ्लॉप दिखे. उन्हें विल जैक्स ने अपना शिकार बनाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 05 Mar 2026 07:34 PM (IST)
Preferred Sources

Abhishek Sharma Flop IND vs ENG Semi-Final: अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए. भारत और इंग्लैंड के बीच टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच में भारतीय ओपनर अभिषेक को इंग्लैंड के पार्ट टाइम गेंदबाज ने आउट करके पवेलियन भेज दिया. 

बता दें कि अभिषेक 7 गेंदों में 2 चौकों की मदद से सिर्फ 09 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. भारतीय ओपनर को इंग्लिश स्पिनर विल जैक्स ने अपना शिकार बनाया, जो एक पार्ट टाइम गेंदबाज हैं. जैक्स एक मुख्य बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं. अभिषक के आउट होने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

लापरवाही से आउट हुए अभिषेक 

अभिषेक के लिए खासकर विल जैक्स को सिर्फ दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए लाया गया था. जैक्स ने उन्हें अपने ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें पवेलियन भेज दिया. गौर करने वाली बात यह कि ओवर की पांच गेंदों में दो चौकों की मदद से 8 रन आ चुके थे. ऐसे में हवाई शॉट खेलने की कोई खास जरूरत नहीं थी. लेकिन फिर भी अभिषेक ने हवा में शॉट खेला और आउट होकर पवेलियन लौट गए. 

100 रन के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाए अभिषेक 

टी20 विश्व कप में अभिषेक ने अब तक 7 मैचों की 7 पारियों में बल्लेबाजी कर ली है, जिसमें वह 100 रन के स्कोर तक भी नहीं पहुंच सके हैं. उन्होंने 12.71 की बहुत खराब औसत से 89 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक निकला है. सात में तीन पारियों में अभिषेक डक पर यानी बगैर कोई रन बनाए ही आउट हुए हैं.

शुरुआती तीन मैचों में जीरो पर आउट होने वाले अभिषेक शर्मा ने चौथे मैच में खाता खोला, लेकिन सिर्फ 15 रन ही स्कोर कर सके. इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ अगले मैच में उनके बल्ले से 55 रनों की पारी निकली. लेकिन इसके बाद अगले दो मैचों में अभिषेक ने क्रमश: 10 और 09 रनों की पारी खेली.

 

यह भी पढ़ें: सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराना है तो टीम इंडिया को बनाने होंगे इतने रन, देखें वानखेड़े में चेज के हैरान करने वाले आंकड़े

Published at : 05 Mar 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma T20 World Cup 2026 India Vs England Semi Final Mens T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Watch: सेमीफाइनल में भी फ्लॉप रहे अभिषेक शर्मा, विल जैक्स ने इस तरह जाल में फंसाया; देखिए कैसे गंवाया विकेट
सेमीफाइनल में भी फ्लॉप रहे अभिषेक शर्मा, विल जैक्स ने इस तरह जाल में फंसाया
क्रिकेट
IND vs ENG Semi Final Live Score: पावरप्ले में इंग्लैंड की तगड़ी धुलाई, संजू सैमसन ने कूटा; ईशान किशन भी कर रहे तूफानी बैटिंग
LIVE: पावरप्ले में इंग्लैंड की तगड़ी धुलाई, संजू सैमसन ने कूटा; ईशान किशन भी कर रहे तूफानी बैटिंग
क्रिकेट
सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराना है तो टीम इंडिया को बनाने होंगे इतने रन, देखें वानखेड़े में चेज के हैरान करने वाले आंकड़े
सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराना है तो टीम इंडिया को बनाने होंगे इतने रन, देखें वानखेड़े में चेज के हैरान करने वाले आंकड़े
क्रिकेट
'मुझे बस घर जाना है...,' वेस्टइंडीज के कोच डैरेन सैमी हुए भावुक, क्यों लगा रहे मदद की गुहार
'मुझे बस घर जाना है...,' वेस्टइंडीज के कोच डैरेन सैमी हुए भावुक, क्यों लगा रहे मदद की गुहार
Advertisement

वीडियोज

Nitish Kumar Rajyasabha Nomination: नीतीश कुमार के बाद कौन संभालेगा CM कुर्सी? | Bihar Politics
Anupamaa: अनुपमा: प्रेरणा ने प्रेम पर डाली नज़र, अनुपमा ने समारोह के बीच सिखाया सबक
Bollywood News: सनी देओल की ‘एंटनी’ में विजय वर्मा की एंट्री, पहली बार आमने-सामने होगी जोरदार टक्कर
Anil Kapoor ने Subedaar की Cast, Fitness और Discipline पर की खुलकर बात
Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका ने ईरान के IRIS डेना युद्धपोत को डुबोया तो आया कांग्रेस का आधिकारिक बयान, जानें क्या कहा?
अमेरिका ने ईरान के IRIS डेना युद्धपोत को डुबोया तो आया कांग्रेस का आधिकारिक बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
नीतीश कुमार के फैसले से उनके गांव के ही लोग नहीं खुश! कहा- RJD को देंगे समर्थन
नीतीश कुमार के फैसले से उनके गांव के ही लोग नहीं खुश! कहा- RJD को देंगे समर्थन
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
क्रिकेट
कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं? कितनी अमीर हैं? जानें A टू Z डिटेल्स
कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं? कितनी अमीर हैं?
बॉलीवुड
कृति सैनन ने 'तेरे इश्क में' के लिए जीता बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड, यामी गौतम को लगी मिर्ची! फैंस ने किया ऐसा रिएक्ट
कृति सैनन ने 'तेरे इश्क में' के लिए जीता बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड, यामी गौतम को लगी मिर्ची! फैंस ने किया ऐसा रिएक्ट
इंडिया
बिहार को जंगलराज से मुक्ति, कुर्ते पर कोई दाग नहीं... अमित शाह ने नीतीश कुमार की जमकर की तारीफ
बिहार को जंगलराज से मुक्ति, कुर्ते पर कोई दाग नहीं... अमित शाह ने नीतीश कुमार की जमकर की तारीफ
ऑटो
आम आदमी के लिए ये है देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक SUV, 5-स्टार सेफ्टी के साथ ऐसे हैं फीचर
आम आदमी के लिए ये है देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक SUV, 5-स्टार सेफ्टी के साथ ऐसे हैं फीचर
ट्रेंडिंग
लड़की ने कमरे में रखे ढेर सारे सांप और सीढ़ियां, फिर खेलने लगी स्नेक एंड लैडर, वीडियो वायरल
लड़की ने कमरे में रखे ढेर सारे सांप और सीढ़ियां, फिर खेलने लगी स्नेक एंड लैडर, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget