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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटLionel Messi Record: लियोनेल मेस्सी ने रचा इतिहास, 2026 फीफा वर्ल्ड कप में बनाया बड़ा रिकॉर्ड; कई सालों बाद हुआ ऐसा

Lionel Messi Record: लियोनेल मेस्सी ने रचा इतिहास, 2026 फीफा वर्ल्ड कप में बनाया बड़ा रिकॉर्ड; कई सालों बाद हुआ ऐसा

Lionel Messi Record: अर्जेंटीना बनाम इजिप्ट मुकाबले के 83वें मिनट में एक पॉवरप्ले किक से गोल करते हुए लियोनेल मेसी ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. इस मैच को अर्जेंटीना 3-2 से जीत गई.

Written By : शिवम |  Updated at : 08 Jul 2026 08:07 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप में मंगलवार को अर्जेंटीना और इजिप्ट के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसे जीतने के बाद लियोनेल मेसी भावुक हो गए. उनकी आंखो में आंसू थे, मुकाबले के बाद उन्होंने कहा कि ये जीत खास थी. दरअसल 19वें मिनट में मेसी से एक पेनल्टी मिस हुई थी, 78वें मिनट तक अर्जेंटीना 0-2 से पिछड़ी हुई थी. फिर अंतिम 15 मिनट में पूरा गेम पलट गया, 83वें मिनट में मेसी ने गोल करके एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

यासिर इब्राहिम ने 15वें मिनट में गोल कर इजिप्ट को बढ़त दिलाई थी, 4 मिनट बाद ही अर्जेंटीना को स्कोर बराबर करने का मौका मिला. पेनल्टी मिली, जिसे लियोनेल मेसी ने ली लेकिन वह चूक गए. इसने दुनिया को हैरान कर दिया, फिर पहले हाफ में और कोई गोल नहीं आया.

दूसरे हाफ का पहला गोल भी इजिप्ट ने दागा, 67वें मिनट में मुस्तफा जीको ने शानदार गोल किया. इससे पहले भी उन्होंने एक गोल किया था, लेकिन वो अमान्य करार दिया गया. 79वें मिनट में शानदार हेडर से क्रिस्टियन रोमरो ने अर्जेंटीना के लिए पहला गोल मारा. 83वें मिनट में लियोनेल मेसी ने जानदार किक से गोल किया, इससे स्कोर 2-2 से बराबर हो गया. 7 मिनट का अतिरिक्त समय मिला था, 93वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने गोल कर अर्जेंटीना को 3-2 से बढ़त दिलाई.

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लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास

मेसी एक वर्ल्ड कप में 8 गोल करने वाले अर्जेंटीना के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, उन्होंने गुइलेर्मो स्टैबिले की बराबरी कर ली. वर्ल्ड कप के पहले संस्करण (1930) में स्टैबिले ने 8 गोल किए थे. अब मेसी ने उनके रिकॉर्ड की बराबर कर ली.

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लियोनेल मेसी इस संस्करण (FIFA World Cup 2026) में अभी तक सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 8 गोल किए हैं, दूसरे स्थान पर 7 गोल के साथ नॉर्वे के हालैंड हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 08 Jul 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi Argentina Football Team FIFA World Cup 2026 Lionel Messi Record Argentina Vs Egypt
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