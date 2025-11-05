LLC 2025 Schedule: लीजेंड्स लीग क्रिकेट के शेड्यूल का हुआ एलान, जानिए कब और कहां होंगे मैच
Legends League Cricket Schedule 2025: लीजेंड्स लीग क्रिकेट के आगामी संस्करण का शेड्यूल जारी हो गया है. इस लीग में गौतम गंभीर, एस श्रीसंत, सुरेश रैना, हरभजन सिंह आदि बड़े खिलाड़ी खेल चुके हैं.
लीजेंड्स लीग क्रिकेट के आगामी संस्करण के लिए शेड्यूल का एलान हो गया है, टूर्नामेंट 11 जरनवार्य 2026 से शुरू होगा. भारत के 6 वेन्यू पर टूर्नामेंट के मुकाबले खेले जाएंगे, वहीं एक वेन्यू शारजाह या दोहा में से एक होगा. इस लीग में हरभजन सिंह, सुरेश रैना, इरफ़ान पठान, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर जैसे बड़े क्रिकेटर्स खेल चुके हैं.
लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने मंगलवार को मैचों की तारीख और वेन्यू का एलान किया. बता दें कि इस लीग में दुनियाभर के वो क्रिकेटर्स खेलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. इस लीग में फैंस रिटायर हो चुके अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खेलते हुए देखते हैं.
इन वेन्यू पर होंगे लीजेंड्स लीग क्रिकेट के मैच
अभी टूर्नामेंट का फुल शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, यानी किन टीमों के मैच किस तारीख को होंगे, ये आने वाले दिनों में जारी होगा लेकिन अभी मैच कब शुरू होगा और फाइनल की डेट सामने आ गई है. किन शहरों में ये मैच होंगे, इसका भी एलान हो गया.
11 जनवरी 2026 से टूर्नामेंट शुरू होगा, जो करीब एक महीने तक चलेगा. इसका फाइनल मुकाबला 5 फरवरी 2026 को होगा. टूर्नामेंट के मैच भारत के 6 शहरों में होंगे, इसके साथ एक अंतर्राष्ट्रीय वेन्यू भी तय किया गया है. भारत के ग्वालियर, पटना, अमृतसर-जालंधर रीजन में से किसी एक ग्राउंड, उदयपुर, कोच्चि और कोयबंटूर. टूर्नामेंट के कुछ मुकाबले दोहा और शारजाह में से किसी एक जगह पर होंगे.
एएनआई ने लीजेंड्स लीग क्रिकेट के सह-संस्थापक रमन रहेजा के हवाले से लिखा, "यह सीज़न उभरते क्रिकेट केंद्रों में प्रशंसकों को खेल के दिग्गजों को लाइव देखने का मौका देने के बारे में है. इन शहरों में क्रिकेट की गहरी भावना, गहरी पुरानी यादें और एक ऐसा प्रशंसक आधार है जो वैश्विक स्तर के क्रिकेट अनुभवों का हकदार है. सात शहरों में विस्तार करके, हम क्रिकेट का एक यात्रा उत्सव बना रहे हैं."
