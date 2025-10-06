हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान फिसड्डी, नंबर-1 पर है भारत, जानें सभी टीमों का हाल

वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान फिसड्डी, नंबर-1 पर है भारत, जानें सभी टीमों का हाल

Womens World Cup Points Table: महिला वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान टीम बुरे हाल में है. भारतीय टीम अपने दोनों मैच जीतकर टॉप पर विराजमान है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Oct 2025 06:03 PM (IST)
Preferred Sources

महिला वर्ल्ड कप 2025 में बीते रविवार भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से रौंदा. इस जीत से टीम इंडिया को पॉइंट्स टेबल (Women World Cup 2025 Points Table) में फायदा मिला है. एक तरफ भारतीय टीम अब तक अपने दोनों मैच जीतकर टेबल में पहले स्थान पर मौजूद है. वहीं पाकिस्तान अब तक अपने दोनों मैच हारकर बुरे हाल में है. वर्ल्ड कप में अब तक सभी टीमें कम से कम एक मैच खेल चुकी हैं, इसलिए पॉइंट्स टेबल अपना शुरुआती रूप लेने लगी है.

भारत पहले नंबर पर

भारतीय टीम ने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से हराया था, उसके बाद पाकिस्तान को 88 रनों से धोया है. 2 बड़ी जीत के बाद भारत टेबल में पहले स्थान पर मौजूद है. गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच खेले हैं, जिनमें उसने एक जीता और दूसरा ड्रॉ रहा. ऑस्ट्रेलिया दूसरे और 2017 वर्ल्ड कप विजेता इंग्लैंड अभी तीसरे नंबर पर है. अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने वाली बांग्लादेश टेबल में चौथे स्थान पर है.

पाकिस्तान का बुरा हाल

पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान टीम बुरे हाल में है. पाक टीम अपने दोनों मैच हार चुकी है, पहले उसे बांग्लादेश ने 7 विकेट से हराया, फिर भारत ने 88 रनों से हराया था. अपने दोनों मैच हार चुका पाकिस्तान अभी टेबल में छठे स्थान पर है. न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः सातवें और आठवें स्थान पर हैं. बता दें कि टूर्नामेंट में कुल 8 टीम भाग ले रही हैं, और टेबल में टॉप-4 टीमों को सेमीफाइनल में प्रवेश मिलेगा.

भारतीय टीम की बात करें तो उसका अगला मैच 9 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के साथ होना है. उसके बाद 12 अक्टूबर को टीम इंडिया गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी. आपको बता दें कि 2022 का वर्ल्ड कप भी राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला गया था, जिसमें 5 या उससे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम आसानी से नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई कर गई थी. अगर भारतीय टीम अगले 5 में से 3 मैच जीत लेती है तो उसका सेमीफाइनल में जाना लगभग तय हो जाएगा.

यह भी पढ़ें:

IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 06 Oct 2025 06:03 PM (IST)
Tags :
Indian Women's Cricket Team Women World Cup Pakistan Women Cricket Team Womens World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
क्रिकेट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral
Train Fire: Nanded में Train के पहिए में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
क्रिकेट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
बिजनेस
शेयर बाजार एक बार फिर बुलिश, आईटी और बैंकिंग सेक्टर बने मार्केट की जान, जानें इसकी वजह
शेयर बाजार एक बार फिर बुलिश, आईटी और बैंकिंग सेक्टर बने मार्केट की जान, जानें इसकी वजह
ऑटो
2 लाख रुपये सस्ती मिल रही आपकी फेवरेट Tata Nexon, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?
2 लाख रुपये सस्ती मिल रही आपकी फेवरेट Tata Nexon, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election: आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
हेल्थ
Birth Control Pills Weight Gain: क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget