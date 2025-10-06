वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान फिसड्डी, नंबर-1 पर है भारत, जानें सभी टीमों का हाल

महिला वर्ल्ड कप 2025 में बीते रविवार भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से रौंदा. इस जीत से टीम इंडिया को पॉइंट्स टेबल (Women World Cup 2025 Points Table) में फायदा मिला है. एक तरफ भारतीय टीम अब तक अपने दोनों मैच जीतकर टेबल में पहले स्थान पर मौजूद है. वहीं पाकिस्तान अब तक अपने दोनों मैच हारकर बुरे हाल में है. वर्ल्ड कप में अब तक सभी टीमें कम से कम एक मैच खेल चुकी हैं, इसलिए पॉइंट्स टेबल अपना शुरुआती रूप लेने लगी है.

भारत पहले नंबर पर

भारतीय टीम ने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से हराया था, उसके बाद पाकिस्तान को 88 रनों से धोया है. 2 बड़ी जीत के बाद भारत टेबल में पहले स्थान पर मौजूद है. गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच खेले हैं, जिनमें उसने एक जीता और दूसरा ड्रॉ रहा. ऑस्ट्रेलिया दूसरे और 2017 वर्ल्ड कप विजेता इंग्लैंड अभी तीसरे नंबर पर है. अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने वाली बांग्लादेश टेबल में चौथे स्थान पर है.

पाकिस्तान का बुरा हाल

पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान टीम बुरे हाल में है. पाक टीम अपने दोनों मैच हार चुकी है, पहले उसे बांग्लादेश ने 7 विकेट से हराया, फिर भारत ने 88 रनों से हराया था. अपने दोनों मैच हार चुका पाकिस्तान अभी टेबल में छठे स्थान पर है. न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः सातवें और आठवें स्थान पर हैं. बता दें कि टूर्नामेंट में कुल 8 टीम भाग ले रही हैं, और टेबल में टॉप-4 टीमों को सेमीफाइनल में प्रवेश मिलेगा.

भारतीय टीम की बात करें तो उसका अगला मैच 9 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के साथ होना है. उसके बाद 12 अक्टूबर को टीम इंडिया गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी. आपको बता दें कि 2022 का वर्ल्ड कप भी राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला गया था, जिसमें 5 या उससे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम आसानी से नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई कर गई थी. अगर भारतीय टीम अगले 5 में से 3 मैच जीत लेती है तो उसका सेमीफाइनल में जाना लगभग तय हो जाएगा.

