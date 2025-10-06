IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट

Lanka Premiere League 2025: भारत में आईपीएल क्रिकेट के त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के कई स्टार प्लेयर्स का खेल फिर एक बार नजर आता है. वहीं इस लीग में कई नए चेहरों को भी बेहतर प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलता है. लेकिन अब टीम इंडिया के खिलाड़ी IPL के बाद अब लंका प्रीमियर लीग (Lanka Premiere League) में नजर आएंगे. ऐसा पहली बार होगा जब भारत के खिलाड़ी श्रीलंका की क्रिकेट लीग में नजर आएंगे. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1 दिसंबर 2025 से होने जा रही है.

भारत के खिलाड़ियों की LPL में एंट्री

लंका प्रीमियर लीग की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया गया है कि 'इस बार के टूर्नामेंट में पहली बार भारत के खिलाड़ी भी नजर आ सकते हैं. इस टूर्नामेंट में जो भी भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, उनके नाम जल्दी ही जारी किए जाएंगे'. LPL के इस ऐलान से कई इंडियन प्लेयर्स के इस लीग में शामिल होने की संभावना है.

लंका प्रीमियर लीग (Lanka Premiere League)

लंका प्रीमियर लीग में पांच फ्रेंचाइजी हिस्सा लेंगी. लीग स्टेज में सभी टीमें एक-दूसरे के साथ 2-2 मैच खेलेंगी. इन पांच में जो भी चार टीमें ज्यादा अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में आगे होंगी, वे प्लेऑफ में पहुंच जाएंगी और एक टीम टाइटल जीतने से चूक जाएगी.

लीग स्टेज क्वालीफाई कर प्लेऑफ में पहुंची टीमों में कई और मुकाबले खेले जाएंगे. पॉइंट्स टेबल की टॉप 2 टीमों के बीच क्वालीफायर-1 होगा, जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी, वो सीधे फाइनल में पहुंच जाएंगी. पॉइंट्स टेबल में तीसरे और चौथे नंबर की टीमों के बीच एलमिनेटर खेला जाएगा, जो भी टीम ये मुकाबला हारेगी, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.

क्वालीफायर-1 की हारी हुई टीम और एलिमिनेटर की जीती हुई टीम के बीच क्वालीफायर-2 खेला जाएगा. इन दोनों में जो भी टीम जीतेगी, वो फाइनल में क्वालीफायर-1 की विनिंग टीम के साथ भिड़ेगी. फाइनल में जो भी टीम जीतेगी, उसे लंका प्रीमियर लीग का खिताब मिलेगा.

