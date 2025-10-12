हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटKuldeep Yadav ने दिल्ली टेस्ट में 5 विकेट लेकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड! अभी तक ऐसा कोई नहीं कर पाया

Kuldeep Yadav ने दिल्ली टेस्ट में 5 विकेट लेकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड! अभी तक ऐसा कोई नहीं कर पाया

Kuldeep Yadav Stats: भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट में 5 विकेट लेकर कुलदीप यादव ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Oct 2025 03:22 PM (IST)
कुलदीप यादव ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में कुलदीप ने 5 विकेट झटके. कुलदीप ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में किसी लेफ्ट-आर्म रिस्ट स्पिनर द्वारा सबसे ज्यादा 5-विकेट हॉल प्राप्त करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. वो अब इंग्लैंड के जॉनी वॉर्डल के बराबर आ गए हैं, जिन्होंने बाएं-हाथ से रिस्ट स्पिन गेंदबाजी करते हुए अपने करियर में पांच 5 विकेट-हॉल हासिल किए थे.

भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 518 रनों पर घोषित कर दी थी. इसके जवाब में वेस्टइंडीज अपनी पहली पारी में सिर्फ 248 रन बना, इसी वजह से टीम इंडिया ने उसे फॉलो-ऑन खेलने पर मजबूर किया. कैरेबियाई टीम को छोटे स्कोर पर समेटने में कुलदीप ने बड़ा योगदान दिया. उन्होंने 26.5 ओवर गेंदबाजी करके 82 रन दिए और 5 विकेट झटके.

लेफ्ट-आर्म रिस्ट स्पिनर द्वारा सबसे ज्यादा फाइफर

बाएं हाथ के रिस्ट स्पिन गेंदबाज द्वारा टेस्ट में सबसे ज्यादा फाइफर का रिकॉर्ड अब संयुक्त रूप से कुलदीप यादव और जॉन वॉर्डल के नाम है. दोनों ने पांच-पांच पार किसी एक टेस्ट पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लेने का कारनामा किया. इस सूची में उनके बाद दक्षिण अफ्रीका के पॉल एडम्स का नंबर आता है, जिन्होंने चार बार फाइफर प्राप्त किया था.

कुलदीप यादव का रिकॉर्ड इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने 5 फाइफर तक पहुंचने के लिए सिर्फ 15 टेस्ट मैच लिए हैं. जबकि जॉनी वॉर्डल ने 28 मैचों में यह मुकाम हासिल किया था. कुलदीप ने वेस्टइंडीज की पहली पारी में एलिक अथानेज, शाय होप, टेविन इमलाच, जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स को आउट किया.

कुलदीप यादव अभी तक अपने 15 टेस्ट मैचों के करियर में कुल 65 विकेट ले चुके हैं. ये दूसरा मौका रहा, जब उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में 5-विकेट हॉल हासिल किया है.

'हमने टर्निंग पिच की मांग नहीं की, स्पिन के लिए....', दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बोले रवींद्र जडेजा

Published at : 12 Oct 2025 03:22 PM (IST)
Kuldeep Yadav Ind Vs Wi Test IND Vs WI
