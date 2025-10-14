हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI: दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड

IND vs WI: दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड

IND vs WI Test Series 2025: वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया. उन्होंने दूसरी पारी में भी 3 विकेट चटकाए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 14 Oct 2025 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

भारत ने दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की सीरीज 2-0 से जीती. स्पिनर कुलदीप यादव को दूसरे टेस्ट का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया, उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे. दूसरी पारी में उन्होंने 3 विकेट चटकाए. ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड मिला.

रवींद्र जडेजा को मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज अवार्ड

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट में रवींद्र जडेजा की बल्लेबाजी नहीं आई, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में प्रभावी प्रदर्शन किया. उन्होंने वेस्टइंडीज की पहली पारी में दोनों ओपनर (जॉन कैंपबेल और तेजनारायण चंद्रपॉल) समेत कुल 3 विकेट चटकाए थे. दूसरी पारी में जडेजा को सिर्फ 1 विकेट मिला. जडेजा पहले टेस्ट के प्लेयर ऑफ़ द मैच थे, जिन्होंने शतक जड़ा था और वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 4 विकेट लिए थे.

कुलदीप यादव दूसरे टेस्ट के हीरो

दिल्ली की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल थी, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाज पहली पारी में कुलदीप यादव की फिरकी में फंस गए. उन्होंने एलिक एथनाज, शाई होप, तेविन इमलाच और जस्टिन ग्रीव्स के रूप में पहली पारी में 5 विकेट लिए. वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में उन्होंने 3 विकेट लिए, उन्होंने रोस्टन चेज, तेविन इमलाच और खारी पियरे को अपना शिकार बनाया.

पहली पारी में यशस्वी और शुभमन गिल ने जड़ा था शतक

दूसरे टेस्ट में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 518/5 पर पारी घोषित की थी. यशस्वी जायसवाल ने 175 रनों की शानदार पारी खेली, इसमें उन्होंने 22 चौके जड़े. इसके बाद गिल ने भी अपना शतक पूरा किया, ये बतौर कप्तान उनका 5वां टेस्ट शतक था. वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 पर सिमट गई थी, जिसके बाद भारत ने फॉलोऑन देते हुए मेहमान टीम को वापस बल्लेबाजी के लिए बुलाया.

वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी की, जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) के शतक के सहारे टीम ने 390 रन बनाए. भारत को जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करते हुए केएल राहुल ने नाबाद अर्धशतकीय (58) पारी खेली. भारत ने दूसरा टेस्ट 7 विकेट से जीता और सीरीज 2-0 से अपने नाम की. ये बतौर कप्तान शुभमन गिल की पहली टेस्ट सीरीज जीत है.

Published at : 14 Oct 2025 11:36 AM (IST)
Tags :
Ravindra Jadeja Kuldeep Yadav India Vs West Indies IND Vs WI INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
हरियाणा
IPS Y Puran मामले में छुट्टी पर भेजे गए शुत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह को मिला DGP का प्रभार
IPS Y Puran मामले में छुट्टी पर भेजे गए शुत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह को मिला DGP का प्रभार
विश्व
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
क्रिकेट
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: Mukesh Sahani के बयान से सियासी हलचल तेज, क्या हैं मायने? | RJD-Congress
Bihar Seat Sharing: Mahagathbandhan में RJD-Congress के बीच सीटों को लेकर सुलझ गई गुत्थी? | ABP News
Bihar Seat Sharing: NDA में 9 सीटों पर फिर होगा मंथन? नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी! | ABP News
दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
हरियाणा
IPS Y Puran मामले में छुट्टी पर भेजे गए शुत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह को मिला DGP का प्रभार
IPS Y Puran मामले में छुट्टी पर भेजे गए शुत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह को मिला DGP का प्रभार
विश्व
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
क्रिकेट
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
बॉलीवुड
बेहद ग्लैमरस हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू, इंटरनेट पर दिलकश तस्वीरों से मचा रहीं बवाल
बेहद ग्लैमरस हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू, इंटरनेट पर दिलकश तस्वीरों से मचा रहीं बवाल
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: किस देश में दिवाली को कहा जाता है तिहार, जानें क्या है इसका मतलब?
किस देश में दिवाली को कहा जाता है तिहार, जानें क्या है इसका मतलब?
यूटिलिटी
Saheli Pink Card: इन महिलाओं का नहीं बनेगा सहेली पिंक कार्ड, जान लें जरूरी बात
इन महिलाओं का नहीं बनेगा सहेली पिंक कार्ड, जान लें जरूरी बात
नौकरी
ब्राजील के 2 लाख भारत में हो जाएंगे इतने, जानकर नहीं होगा यकीन
ब्राजील के 2 लाख भारत में हो जाएंगे इतने, जानकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget