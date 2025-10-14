भारत ने दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की सीरीज 2-0 से जीती. स्पिनर कुलदीप यादव को दूसरे टेस्ट का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया, उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे. दूसरी पारी में उन्होंने 3 विकेट चटकाए. ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड मिला.

रवींद्र जडेजा को मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज अवार्ड

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट में रवींद्र जडेजा की बल्लेबाजी नहीं आई, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में प्रभावी प्रदर्शन किया. उन्होंने वेस्टइंडीज की पहली पारी में दोनों ओपनर (जॉन कैंपबेल और तेजनारायण चंद्रपॉल) समेत कुल 3 विकेट चटकाए थे. दूसरी पारी में जडेजा को सिर्फ 1 विकेट मिला. जडेजा पहले टेस्ट के प्लेयर ऑफ़ द मैच थे, जिन्होंने शतक जड़ा था और वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 4 विकेट लिए थे.

कुलदीप यादव दूसरे टेस्ट के हीरो

दिल्ली की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल थी, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाज पहली पारी में कुलदीप यादव की फिरकी में फंस गए. उन्होंने एलिक एथनाज, शाई होप, तेविन इमलाच और जस्टिन ग्रीव्स के रूप में पहली पारी में 5 विकेट लिए. वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में उन्होंने 3 विकेट लिए, उन्होंने रोस्टन चेज, तेविन इमलाच और खारी पियरे को अपना शिकार बनाया.

पहली पारी में यशस्वी और शुभमन गिल ने जड़ा था शतक

दूसरे टेस्ट में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 518/5 पर पारी घोषित की थी. यशस्वी जायसवाल ने 175 रनों की शानदार पारी खेली, इसमें उन्होंने 22 चौके जड़े. इसके बाद गिल ने भी अपना शतक पूरा किया, ये बतौर कप्तान उनका 5वां टेस्ट शतक था. वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 पर सिमट गई थी, जिसके बाद भारत ने फॉलोऑन देते हुए मेहमान टीम को वापस बल्लेबाजी के लिए बुलाया.

वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी की, जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) के शतक के सहारे टीम ने 390 रन बनाए. भारत को जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करते हुए केएल राहुल ने नाबाद अर्धशतकीय (58) पारी खेली. भारत ने दूसरा टेस्ट 7 विकेट से जीता और सीरीज 2-0 से अपने नाम की. ये बतौर कप्तान शुभमन गिल की पहली टेस्ट सीरीज जीत है.