IPL के धुरंधर खिलाड़ी ने लिया संन्यास, 14 साल के क्रिकेट करियर को कहा अलविदा

कर्नाटक के दिग्गज खिलाड़ी कृष्णप्पा गौतम ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है. उन्होंने भारतीय घरेलू क्रिकेट में 14 साल बिताने के बाद अपने क्रिकेट करियर को विराम दे दिया है. कृष्णप्पा गौतम इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स समेत 3 टॉप टीमों का हिस्सा रह चुके हैं. गौतम को अपनी पावर हिटिंग और दमदार ऑफ-स्पिन गेंदबाजी के लिए जाना जाता था.

कृष्णप्पा गौतम ने 2012 रणजी ट्रॉफी में अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था. उन्होंने उत्तर प्रदेश के खिलाफ डेब्यू किया था, अपने पहले ही मैच में उन्होंने सुरेश रैना और भुवनेश्वर कुमार जैसे नामी खिलाड़ियों को आउट किया था. इसके अलावा दमदार बल्लेबाजी स्टाइल के चलते उन्होंने कर्नाटक की सीनियर टीम में अपनी जगह पक्की कर ली थी.

2016-17 रणजी सीजन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसमें उन्होंने 8 मैचों में 27 विकेट चटका डाले थे. उन्होंने बल्लेबाजी में बड़ी उपलब्धि तब हासिल की, जब गौतम ने असम के खिलाफ मैच में अपने करियर का सबसे पहला शतक लगाया था.

