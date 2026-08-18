बीच मैदान में केएल राहुल ने देवदत्त पडिक्कल को किया किस

भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन मैदान पर एक ऐसा भावुक पल देखने को मिला, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया. केएल राहुल को जब लगा कि वह LBW आउट हो गए हैं, तब देवदत्त पडिक्कल की सलाह ने उन्हें बड़ी राहत दिलाई. विकेट बचने के बाद राहुल ने पडिक्कल को गले लगाकर उनका शुक्रिया अदा किया.

पडिक्कल की सलाह ने बचाया राहुल का विकेट

भारत की दूसरी पारी के 11वें ओवर में श्रीलंकाई स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने केएल राहुल को शानदार गेंद पर फंसा लिया. गेंद राउंड द विकेट से आई और राहुल के फ्रंट पैड से जा टकराई. अंपायर ने तुरंत अपनी उंगली उठाकर उन्हें LBW आउट दे दिया. राहुल खुद भी पवेलियन लौटने के लिए तैयार हो गए थे. डगआउट में बैठे भारतीय कप्तान शुभमन गिल को भी पहली नजर में फैसला सही लगा. हालांकि, क्रीज पर मौजूद देवदत्त पडिक्कल ने राहुल को रिव्यू लेने के लिए समझाया. पडिक्कल का मानना था कि राहुल का आगे की ओर बड़ा कदम बढ़ाकर गेंद को रोकने का प्रयास उनके लिए फायदेमंद हो सकता है. शुरुआत में राहुल थोड़े असमंजस में नजर आए, लेकिन उन्होंने आखिरकार DRS लेने का फैसला किया.

KL Rahul and Devdutt Padikkal bromance♥️😂 pic.twitter.com/trrJKVN6Hf — Karnataka Sports Fans (@karnataka_sport) August 18, 2026

DRS ने बदला पूरा फैसला

रिव्यू में मामला काफी करीबी नजर आया. गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई थी और बल्लेबाज के पैड से टकराने के बाद स्टंप्स की ओर जा रही थी. हालांकि, बॉल ट्रैकिंग में सामने आया कि गेंद स्टंप्स के ऊपर से निकल रही थी. DRS का नतीजा आते ही राहुल को नॉट आउट करार दिया गया. विकेट बचने के बाद राहुल ने राहत की सांस ली और तुरंत पडिक्कल की ओर बढ़े. उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को गले लगाकर इस अहम सलाह के लिए धन्यवाद दिया. यही पल मुकाबले के सबसे खास दृश्यों में शामिल हो गया.

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ज्यादा देर नहीं टिक सके केएल राहुल

हालांकि, राहुल की पारी ज्यादा देर नहीं चल सकी. कुछ ही ओवर बाद 15वें ओवर में प्रभात जयसूर्या ने उन्हें फिर अपना शिकार बना लिया. इस बार राहुल ने आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की और मिड-ऑन के ऊपर से गेंद निकालने का प्रयास किया. शॉट पर उनका बैट सही तरह से नहीं आया और गेंद हवा में चली गई. मिलान रथनायके ने आसान कैच लेकर राहुल की पारी का अंत कर दिया. इससे पहले राहुल ने मुश्किल परिस्थिति में टीम के लिए अहम योगदान दिया था. वहीं, पडिक्कल की समय रहते दी गई सलाह ने उन्हें एक जीवनदान जरूर दिलाया, जिसे राहुल ने मैदान पर ही गले लगाकर यादगार बना दिया.

भारत के लिए अहम मुकाबला

भारत की टीम इस टेस्ट में श्रीलंका पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है. बल्लेबाजों का लक्ष्य बड़ा स्कोर खड़ा करके मेजबान टीम पर दबाव बढ़ाना है. मुकाबले के दौरान राहुल और पडिक्कल के बीच दिखी यह खेल भावना और आपसी समझ क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गई.

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