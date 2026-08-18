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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत ने दिया 372 का लक्ष्य, गॉल टेस्ट में जीत के लिए श्रीलंका को चमत्कार की जरूरत

भारत ने दिया 372 का लक्ष्य, गॉल टेस्ट में जीत के लिए श्रीलंका को चमत्कार की जरूरत

IND vs SL 1st Test: टीम इंडिया ने गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट श्रीलंका के सामने 372 रनों का लक्ष्य रखा. इस मैदान पर अब तक इतना बड़ा टोटल चेज नहीं हुआ है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 18 Aug 2026 02:55 PM (IST)
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गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने चौथे दिन श्रीलंका के सामने 372 रनों का लक्ष्य रखा. पहली पारी में 450 से ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय टीम दूसरी पारी में सस्ते में निपट गई. गिल ब्रिगेड दूसरी पारी में 193 रन पर ऑलआउट हुई. टीम के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 66 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज 50 के स्कोर तक नहीं पहुंच सका. कुल 8 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. इस दौरान श्रीलंका के लिए असिथा फर्नांडो ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. यहां से श्रीलंका को जीत के लिए किसी चमत्कार की जरूरत होगी. 

 

अपडेट जारी है...

Published at : 18 Aug 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Galle IND Vs SL 1st Test
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