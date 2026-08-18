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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट में 100 सिक्स लगाने वाले पहले भारतीय बने ऋषभ पंत, जड़े सबसे तेज

टेस्ट में 100 सिक्स लगाने वाले पहले भारतीय बने ऋषभ पंत, जड़े सबसे तेज

Fastest To 100 Sixes in Test, Rishabh Pant: ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है. वो छक्कों का शतक पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 18 Aug 2026 02:17 PM (IST)
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भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में इतिहास रच दिया है. उन्होंने गॉल टेस्ट मैच में 2 छक्के लगाते ही टेस्ट में 100 सिक्स पूरे कर लिए हैं, वो ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज हैं. इसके अलावा उन्होंने सबसे तेजी से छक्कों का शतक लगाने का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' भी बना दिया है.

अब तक सिर्फ 4 भारतीय टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के पूरे कर पाए हैं. ऋषभ पंत से पहले केवल ब्रेंडन मैक्कुलम, एडम गिलक्रिस्ट और बेन स्टोक्स ही ऐसा कर पाए थे. 

100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय

भारत ने 1932 में अपना सबसे पहला टेस्ट मैच खेला था. 94 साल में कोई भी भारतीय बल्लेबाज इस फॉर्मेट में 100 छक्के नहीं लगा पाया था, ऋषभ पंत ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं. वीरेंदर सहवाग ने 91 विकेट और रोहित शर्मा 88 सिक्स तक पहुंचे थे और रवींद्र जडेजा ने भी अपने टेस्ट करियर में अब तक 82 सिक्स लगा लिए हैं. मगर ऋषभ पंत ने इन सबको पछाड़ते हुए ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है.

टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के

  • 100 सिक्स - ऋषभ पंत
  • 91 सिक्स - वीरेंदर सहवाग
  • 88 सिक्स - रोहित शर्मा
  • 82 सिक्स - रवींद्र जडेजा

सबसे तेज 100 छक्के का वर्ल्ड रिकॉर्ड

ऋषभ पंत ने सिर्फ टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय होने का रिकॉर्ड नहीं बनाया है, बल्कि वो टेस्ट में सबसे तेज छक्कों का शतक पूरे करने वाले बल्लेबाज बने हैं. उन्होंने यह कारनामा 4918 गेंदों में पूरा किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने 6578 गेंद खेलकर 100 छक्के पूरे किए थे.

सबसे तेज 100 छक्के लगाने के मामले में तीसरे स्थान पर बेन स्टोक्स हैं, जिन्होंने 9042 गेंदों में छक्के पूरे किए थे. वहीं ब्रेंडन मैक्कुलम ने 9756 गेंदों में शतक पूरे किए थे. 

  • 4918 गेंद - ऋषभ पंत
  • 6578 गेंद - एडम गिलक्रिस्ट
  • 9042 गेंद - बेन स्टोक्स
  • 9756 गेंद - ब्रेंडन मैक्कुलम

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ऋषभ पंत का करियर

ऋषभ पंत ने अब तक अपने टेस्ट करियर में सिर्फ 51 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 100 टेस्ट छक्के लगाने वाले पहले भारतीय होने के अलावा भी कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए हैं. भारत के किसी विकेटकीपर बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड पहले ही उनके नाम है. वो अब तक टेस्ट में 8 शतक लगा चुके हैं. एमएस धोनी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 6 सेंचुरी लगाई थीं.

अब तक 51 टेस्ट मैचों में उनके नाम 3662 रन हैं. वो 8 शतक लगाने के साथ-साथ  20 अर्धशतक भी लगा चुके हैं. टेस्ट में उनका औसत भी बहुत बढ़िया है.

यह भी पढ़ें:

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 18 Aug 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka IND VS SL RISHABH PANT
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