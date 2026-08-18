वनडे में नंबर-3 पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम

वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजी क्रम का नंबर-3 स्थान बेहद खास माना जाता है. इस पोजीशन पर उतरने वाले बल्लेबाज से पारी को संभालने के साथ-साथ टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की उम्मीद रहती है. भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इस भूमिका में लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन करते हुए एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है. विराट कोहली वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, उन्होंने इस पोजीशन पर 12,676 रन बनाए हैं. कोहली ने 244 पारियों में यह आंकड़ा हासिल किया है और उनका औसत 61 से ज्यादा का रहा है.

पोंटिंग को पीछे छोड़ चुके हैं कोहली

इस रिकॉर्ड की रेस में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का नाम लंबे समय तक सबसे ऊपर रहा. पोंटिंग ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 330 पारियों में 12,662 रन बनाए थे. अब विराट कोहली इस आंकड़े को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं. दोनों के बीच अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन कोहली ने पोंटिंग की तुलना में कम पारियों में यह मुकाम हासिल किया. नंबर-3 पर रन बनाने के मामले में श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा तीसरे स्थान पर हैं. संगकारा ने इस पोजीशन पर 238 पारियों में 9,747 रन बनाए. उनके बाद दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस का नंबर आता है, जिन्होंने नंबर-3 पर 7,774 रन बनाए.

यह भी पढ़ें- Watch: कपिल देव का आया भयंकर गुस्सा, बोले- बता देते सिर्फ फोटो के लिए...

टॉप लिस्ट में कई बड़े नाम

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन भी इस सूची में शामिल हैं. उन्होंने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 6,504 रन बनाए हैं. पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम इस पोजीशन पर 5,811 रन दर्ज हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के डीन जोन्स ने 5,100 रन बनाए. इस सूची में भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का नाम भी दिखाई देता है. आपकी दी हुई स्टैट्स इमेज के अनुसार द्रविड़ ने नंबर-3 पर 4,000 रन बनाए थे. हालांकि, मौजूदा ऑल-टाइम आंकड़ों में कोहली इस पोजीशन पर भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. विराट कोहली की खासियत यह रही है कि नंबर-3 पर उन्होंने टीम की जरूरत के मुताबिक अपनी बल्लेबाजी को ढाला. यही कारण है कि इस पोजीशन पर उनका औसत भी बेहद प्रभावशाली रहा है और वह इस रिकॉर्ड में पोंटिंग जैसे दिग्गज को पीछे छोड़ चुके हैं.

यह भी पढ़ें- 'द हंड्रेड' लीग में फिक्सिंग की कोशिश, एंटी-करप्शन अधिकारियों का कपल पर एक्शन