भारतीय टीम की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 की हार ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ गौतम गंभीर खराब कोचिंग रिकॉर्ड के कारण आलोचनाओं में घिरे हैं, दूसरी ओर लोग सवाल पूछने लगे हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन की रिटायरमेंट के बाद टेस्ट टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही है या नहीं. इसी बीच पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव का कहना है कि मौजूदा टीम के पास राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे बल्लेबाज नहीं हैं.

द्रविड़ और लक्ष्मण जैसे बल्लेबाज अब नहीं

सपोर्टस्टार अनुसार कपिल देव ने कहा, "हम टी20 और ODI में ज्यादा व्यस्त हैं, इसलिए बल्लेबाजों को गेंदबाजी फ्रेंडली पिच मिलती ही नहीं. जिस पिच पर स्पिन और तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही हो, वहां सब्र एक अलग दर्जे का कौशल चाहिए होता है. एक बार आप ऐसी पिचों पर खेलने के लिए तैयार हो जाएं, आपकी मानसिकता आपको प्रभावित करती है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं. आपके पास राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे बल्लेबाज नहीं हैं, जो जानते थे कि मैदान में कैसे टिके रहना है. टेस्ट में बल्लेबाजी का मतलब, बीच में टिके रहना है."

ऋषभ पंत पर दिया बड़ा बयान

कपिल देव ने कहा कि ऋषभ पंत का नेचुरल स्टाइल हिट करने का है, इसलिए उन्हें डटकर खेलने के लिए नहीं कहा जा सकता. उन्होंने कहा, "स्पिन गेंदबाजी को खेलने में फुटवर्क महत्वपूर्ण होता है. आप ऋषभ पंत से नहीं कह सकते कि डिफेंड करके खेलें, क्योंकि वो एक असली मैच विनर हैं. वो गेंद को हिट करने को ही देखेंगे, वो ऐसे बल्लेबाज नहीं हैं जो 100 गेंद खेलकर 20 रन बनाएं. वो जब छक्का लगाते हैं, तो हर कोई झूम उठता है. क्या आप उनसे कह सकते हैं कि छक्के मत लगाओ? वो ऐसे बल्लेबाज हैं, जो विपक्षी टीम को धराशाई कर सकते हैं."

यह भी पढ़ें:

Watch: फैंस ने गौतम गंभीर को भला-बुरा कहा, मैदान में चलना मुश्किल कर दिया; वीडियो वायरल