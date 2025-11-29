गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भारतीय टीम ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीता है. मगर लाल गेंद की क्रिकेट में टीम इंडिया फिसड्डी टीमों में से एक बनती जा रही है. गंभीर ने जुलाई 2024 में हेड कोच पद संभाला था, जिसके बाद भारतीय टीम 9 घरेलू टेस्ट मैचों में केवल चार जीत दर्ज कर सकी है. सोशल मीडिया पर तो गंभीर को ट्रोल किया ही जा रहा है, लेकिन अब लोग सामने से भी गंभीर की आलोचना करने लगे हैं.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति गौतम गंभीर को दूर खड़े होकर भला-बुरा कहता दिख रहा है. इस व्यक्ति ने भारतीय टीम के आंकड़े बताते हुए कहा कि गौतम गंभीर को कोचिंग छोड़ देनी चाहिए.

वायरल हो रहे इस वीडियो में इस फैन ने कहा, "3-0 घर में, अफ्रीका के साथ 1-0, कोचिंग छोड़ दो. दक्षिण अफ्रीका के साथ घर में नहीं जीत सकते, 2027 का वर्ल्ड कप भूल जाओ." गंभीर को कोच पद से हटाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है.

लगातार खराब प्रदर्शन कर रही टीम इंडिया

भारतीय टीम खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है. पिछले साल गौतम गंभीर के हेड कोच रहते न्यूजीलैंड, भारत आकर टीम इंडिया को उसी के घर पर टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करके चली गई थी. अब दक्षिण अफ्रीका ने भी भारतीय टीम को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा दिया है.

कोलकाता टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज 124 रनों का लक्ष्य चेज नहीं कर पाए थे. वहीं गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया को 408 रनों से हार झेलनी पड़ी. यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारत की रनों की सबसे बड़ी हार है. इस लचर प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम के WTC 2027 का फाइनल खेलने की उम्मीदों को झटका लगा है.

