हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजम्मू-कश्मीर ने रचा इतिहास, पहली बार जीता रणजी ट्रॉफी का खिताब; फाइनल में कर्नाटक को हराया

जम्मू-कश्मीर ने रचा इतिहास, पहली बार जीता रणजी ट्रॉफी का खिताब; फाइनल में कर्नाटक को हराया

Jammu And Kashmir Champion First Time Ranji Trophy: जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है. पारस डोगरा की कप्तानी में जम्मू-कश्मीर रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बना है.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 28 Feb 2026 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. पारस डोगरा की कप्तानी में जम्मू-कश्मीर रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बना है. जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है. जम्मू और कश्मीर की टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी. 2025-26 रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी की बढ़त की वजह से जम्मू और कश्मीर को चैंपियन घोषित किया गया. 

67 साल में पहली बार चैंपियन बना जम्मू-कश्मीर

फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 584 रन बनाए थे. इसके जवाब में कर्नाटक की टीम अपनी पहली पारी में 293 रन ही बना सकी. इस तरह से जम्मू कश्मीर को पहली पारी में 291 रनों की विशाल बढ़त मिली. इसके बाद भी जम्मू-कश्मीर ने कर्नाटक को फॉलोआन नहीं दिया. जम्मू-कश्मीर खुद खेलने आई और दूसरी पारी में 4 विकेट पर 342 रन बनाए. फिर दोनों टीम के कप्तान मैच को ड्रॉ करने पर सहमत हो गए और इस तरह से जम्मू कश्मीर पहली बार चैंपियन बना.

यह जम्मू कश्मीर का पहला रणजी ट्रॉफी का खिताब है, जो इस टीम के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है. जम्मू कश्मीर ने इस तरह से रणजी ट्रॉफी जीतने का 67 साल का लंबा इंतजार भी खत्म कर दिया है.

फाइनल में कर्नाटक की टीम में थे कई हीरो 

खिताबी मुकाबले में कर्नाटक की टीम में कई ऐसे खिलाड़ी थे, जो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं. इसमें केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर, देवदत्त पडिक्कल और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल थे. मयंक अग्रवाल ने पहली पारी में 160 रनों की पारी भी खेली थी. 

फाइनल में जम्मू-कश्मीर के हीरो

जम्मू-कश्मीर के लिए फाइनल में शुभम पुंडीर (Shubham Pundir) ने पहली पारी में 121 रनों की पारी खेली. उन्होंने अपनी शतकीय पारी में 12 चौके और 2 छक्के लगाए. इसके अलावा यावर हसन ने 88 रन बनाए. कप्तान पारस डोगरा ने 70 और अब्दुल समद ने 61 रनों की पारी खेली. गेंदबाजी में पहली पारी में जम्मू-कश्मीर के लिए आकिब नबी डार ने 5 विकेट चटकाए. दूसरी पारी में चैंपियन टीम के लिए कामरान इकबाल ने 160 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा साहिल लोत्रा ने 101 रन बनाए. 

अपडेट जारी है...

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read
Published at : 28 Feb 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Jammu And Kashmir Jammu And Kashmir. Karnataka KL RAHUL Paras Dogra Shubham Pundir Karnataka Vs Jammu And Kashmir
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
जम्मू-कश्मीर ने रचा इतिहास, पहली बार जीता रणजी ट्रॉफी का खिताब; फाइनल में कर्नाटक को हराया
जम्मू-कश्मीर ने रचा इतिहास, पहली बार जीता रणजी ट्रॉफी का खिताब; फाइनल में कर्नाटक को हराया
क्रिकेट
बारिश से रद्द हुआ पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? जानें किसे फायदा और किसे नुकसान
बारिश से रद्द हुआ पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? जानें किसे फायदा और किसे नुकसान
क्रिकेट
SL vs PAK, T20 World Cup 2026 LIVE streaming: ग्रुप-2 का सस्पेंस खत्म करेगा SL vs PAK मुकाबला, जानें कब, कहां देखें लाइव
ग्रुप-2 का सस्पेंस खत्म करेगा SL vs PAK मुकाबला, जानें कब, कहां देखें लाइव
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: ग्रुप स्टेज में टूटा अफगानिस्तान का सपना, पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की जंग जारी
ग्रुप स्टेज में टूटा अफगानिस्तान का सपना, पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की जंग जारी
Advertisement

वीडियोज

Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक की जगह चीन पर फोकस करे भारत'। Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: भारत से अमेरिका अपना हाथ खींच रहा ? । Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: America के मूड के हिसाब से भारत को बदलना होगा ? । IOI
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
महाराष्ट्र
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
साउथ सिनेमा
थलपति विजय का चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय का चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
Israel Attack on Iran: इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
30 साल के हैं तो कितना लगेगा प्रीमियम, जानें सैलरी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस
30 साल के हैं तो कितना लगेगा प्रीमियम, जानें सैलरी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस
शिक्षा
कॉमर्स से 12वीं करने के बाद आप कर सकते हैं ये डिप्लोमा कोर्स, जल्दी मिलेगी नौकरी
कॉमर्स से 12वीं करने के बाद आप कर सकते हैं ये डिप्लोमा कोर्स, जल्दी मिलेगी नौकरी
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget