जम्मू-कश्मीर ने रचा इतिहास, पहली बार जीता रणजी ट्रॉफी का खिताब; फाइनल में कर्नाटक को हराया

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. पारस डोगरा की कप्तानी में जम्मू-कश्मीर रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बना है. जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है. जम्मू और कश्मीर की टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी. 2025-26 रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी की बढ़त की वजह से जम्मू और कश्मीर को चैंपियन घोषित किया गया.

67 साल में पहली बार चैंपियन बना जम्मू-कश्मीर

फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 584 रन बनाए थे. इसके जवाब में कर्नाटक की टीम अपनी पहली पारी में 293 रन ही बना सकी. इस तरह से जम्मू कश्मीर को पहली पारी में 291 रनों की विशाल बढ़त मिली. इसके बाद भी जम्मू-कश्मीर ने कर्नाटक को फॉलोआन नहीं दिया. जम्मू-कश्मीर खुद खेलने आई और दूसरी पारी में 4 विकेट पर 342 रन बनाए. फिर दोनों टीम के कप्तान मैच को ड्रॉ करने पर सहमत हो गए और इस तरह से जम्मू कश्मीर पहली बार चैंपियन बना.

यह जम्मू कश्मीर का पहला रणजी ट्रॉफी का खिताब है, जो इस टीम के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है. जम्मू कश्मीर ने इस तरह से रणजी ट्रॉफी जीतने का 67 साल का लंबा इंतजार भी खत्म कर दिया है.

फाइनल में कर्नाटक की टीम में थे कई हीरो

खिताबी मुकाबले में कर्नाटक की टीम में कई ऐसे खिलाड़ी थे, जो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं. इसमें केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर, देवदत्त पडिक्कल और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल थे. मयंक अग्रवाल ने पहली पारी में 160 रनों की पारी भी खेली थी.

फाइनल में जम्मू-कश्मीर के हीरो

जम्मू-कश्मीर के लिए फाइनल में शुभम पुंडीर (Shubham Pundir) ने पहली पारी में 121 रनों की पारी खेली. उन्होंने अपनी शतकीय पारी में 12 चौके और 2 छक्के लगाए. इसके अलावा यावर हसन ने 88 रन बनाए. कप्तान पारस डोगरा ने 70 और अब्दुल समद ने 61 रनों की पारी खेली. गेंदबाजी में पहली पारी में जम्मू-कश्मीर के लिए आकिब नबी डार ने 5 विकेट चटकाए. दूसरी पारी में चैंपियन टीम के लिए कामरान इकबाल ने 160 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा साहिल लोत्रा ने 101 रन बनाए.

