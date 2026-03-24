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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान के खिलाफ हार पर गुरबाज का चौंकाने वाला बयान, बोले- अफगानिस्तान में लोगों ने कर ली थी आत्महत्या

पाकिस्तान के खिलाफ हार पर गुरबाज का चौंकाने वाला बयान, बोले- अफगानिस्तान में लोगों ने कर ली थी आत्महत्या

अफगानिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज रहमनुल्लाह गुरबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2022 की हार को लेकर भावुक बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उस मुकाबले में मिली हार के बाद लोगो ने आत्महत्या तक कर ली थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 24 Mar 2026 07:49 AM (IST)
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पिछले कुछ सालों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले में कड़ी टक्कर और तनाव लगातार देखने को मिला हैं. इसी बीच अफगानिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज रहमनुल्लाह गुरबाज का एक बयान काफी चर्चा में आ गया है. उन्होंने एशिया कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार को अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक मुकाबलों में से एक बताया है.

गुरबाज का चौंकाने वाला बयान

शुभांकर मिश्रा को दिए एक इंटरव्यू में गुरबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ उस मैच को याद करते हुए कहा कि यह हार सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे अफगानिस्तान के लिए बेहद तकलीफ देने वाली थी. उनके मुताबिक, देश में बहुत से लोग उस हार से बुरी तरह टूट गए थे. यहां तक की कुछ लोगो ने आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने बताया कि कई लोग रोए और माहौल बेहद भावुक हो गया था. गुरबाज का कहना है कि अफगानिस्तान में क्रिकेट को लोग दिल से जीते हैं, इसलिए ऐसी हार का असर बहुत गहरा होता है.

आखिरी ओवर ने बदल दी थी कहानी

एशिया कप 2022 के सुपर-4 मुकाबले में अफगानिस्तान काफी हद तक मैच पर पकड़ बनाए हुए था. टीम ने पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दी थी और जीत के करीब भी पहुंच गई थी, लेकिन आखिरी ओवर में कहानी पूरी तरह बदल गई. पाकिस्तान को जीत के लिए मुश्किल रन चाहिए थे, तभी नसीम शाह ने लगातार दो छक्के लगाकर मैच खत्म कर दिया. इस हार ने अफगानिस्तान के खिलाड़ियों और फैंस दोनों को झकझोर दिया था.

गुरबाज ने कहा कि जब भी वह उस मुकाबले को याद करते हैं, पुरानी तकलीफ फिर सामने आ जाती है. उन्होंने कहा वह जब भी शारजाह के उस मैदान पर जाते हैं, तो उन्हें उस दिल तोड़ने वाली हार की याद आ जाती है. गुरबाज ने यह भी माना कि अफगानिस्तान की बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन गेंदबाजों ने टीम को मैच में बनाए रखा था. इसके बावजूद आखिरी पलों में हार मिलना सबसे ज्यादा दर्दनाक रहा था.

पाकिस्तान के खिलाड़ियों से निजी दुश्मनी नहीं

गुरबाज ने साफ किया कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों से उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है. उन्होंने कहा कि मैदान पर खिलाड़ी अपना काम करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के फैंस हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जीत देखना चाहते हैं. यही वजह है कि इस मुकाबले का भावनात्मक दबाव भी अलग होता है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर अफगानिस्तान के लोगों से सबसे यादगार मैच पूछा जाए, तो कई लोग 2023 वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर मिली जीत को याद करेंगे. उस जीत ने टीम और फैंस को बड़ी खुशी दी थी. 

Published at : 24 Mar 2026 07:49 AM (IST)
Tags :
Afghanistan Rahmanullah Gurbaz Asia Cup 2022 PAK Vs AFG CRICKET
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