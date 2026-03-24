तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हुए घायल? IPL 2026 से पहले मुंबई इंडियंस की चिंता बढ़ी

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण का आयोजन 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसे अब कुछ दिन बचे हैं. इससे पहले मुंबई इंडियंस के लिए एक चिंता की खबर आई है. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर स्थिति अभी साफ नहीं है. हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली एमआई का पहला मैच 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ वानखेड़े में है.

जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाज हैं, जो अपने दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं. उनके खिलाफ अच्छे अच्छे बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव रहता है. ऐसे में अगर वह चोटिल हैं तो मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी खबर नहीं है, जो 2021 से कभी फाइनल में भी नहीं पहुंची है.

अभी MI कैंप में नहीं पहुंचे बुमराह

आईपीएल 2026 के लिए मुंबई इंडियंस ने अभ्यास शुरू कर दिया है. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जसप्रीत बुमराह अभी कर्नाटक में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में हैं. रिपोर्ट की मानें तो वह अभी ट्रेनिंग कैंप में शामिल नहीं हुए हैं. हालांकि ये साफ नहीं है कि बुमराह किसी चोट से जूझ रहे हैं या सिर्फ रुटीन चेकअप के लिए वहां हैं.

2024 से हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं. 2024 में टीम अंक तालिका में सबसे नीचे पायदान पर रही थी. पिछले साल टीम प्लेऑफ तक पहुंची, लेकिन एक बार फिर फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी. एमआई अपने छठे खिताब के लिए टूर्नामेंट में खेलेगी.

जसप्रीत बुमराह 2013 से मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के लिए ही खेल रहे हैं. इस दौरान उन्होंने 145 मैचों में 183 विकेट लिए हैं, जिसमें उन्होंने 2 बार फाइव विकेट हॉल किया है.

मुंबई इंडियंस स्क्वाड

रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिंज, शेरफेन रदरफोर्ड, रेयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार, हार्दिक पंड्या (कप्तान), राज बावा, मिचेल सेंटनर, नमन धीर, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, रघु शर्मा, अल्लाह गफनजर, मोहम्मद इजहार.