बॉक्सिंग डे टेस्ट में कैद हुआ 'शर्मनाक पल', फील्डिंग करते समय जैकब बेथल की सरकी पैंट

बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले ही सुर्खियों में आ चुके इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर जैकब बेथल एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं. इस बार वजह न तो उनका खेल था और न ही कोई बयान, बल्कि मैदान पर फील्डिंग के दौरान हुई एक अजीब-सी घटना. जिसने उन्हें कैमरे के सामने 'शर्मिंदा' कर दिया.

फील्डिंग के दौरान हुआ अजीब वाकया

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट में जैकब बेथल इंग्लैंड की ओर से फील्डिंग कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने बाउंड्री के पास एक शानदार डाइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास किया. डाइव तो बेहतरीन थी, लेकिन स्लाइड करते समय उनकी पैंट थोड़ी नीचे खिसक गई. आमतौर पर ऐसा क्रिकेट में कई बार हो जाता है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था.





जैसे ही कैमरा बेथल पर गया, उनकी परेशानी साफ दिखने लगी. वजह ये थी कि उन्होंने जो इनरवियर पहना हुआ था, उस पर एशेज ट्रॉफी की तस्वीर छपी हुई थी. कैमरे में यह साफ नजर आ गया और इसके बाद सोशल मीडिया पर यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई. 22 साल के बेथल का रिएक्शन भी देखने लायक था, वह तुरंत संभलने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन तब तक कैमरा अपना काम कर चुका था. इस पर कुछ फैंस का मानना है कि यह ऑस्ट्रेलियाई टीम को चिढ़ाने का तरीका हो सकता है, जबकि कुछ इसे महज एक संयोग बता रहे हैं.

इंग्लैंड के लिए अहम है मेलबर्न टेस्ट

मैच की बात करें तो इंग्लैंड के लिए मेलबर्न टेस्ट काफी अहम है. एशेज सीरीज 2025-26 पहले ही इंग्लैंड के हाथ से निकल चुकी है और ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज अपने नाम कर ली है. ऐसे में बॉक्सिंग डे टेस्ट इंग्लैंड के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है.

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी रही फीकी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 152 रन पर ऑलआउट हो गई थी. माइकल नेसर ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए, जबकि उस्मान ख्वाजा ने 29 और एलेक्स कैरी ने 20 रनों की पारी खेली. इंग्लैंड की ओर से जोश टंग ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट झटके. इसके अलावा गस एटकिंसन को दो विकेट मिले.