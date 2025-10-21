इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल

Five Players Now Impossible To Return To Team India: भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए गई है, जहां टीम इंडिया 3 मैचों की वनडे और 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेगी. 19 अक्टूबर को भारतीय टीम ने पहला वनडे मैच खेला, जिसमें टीम इंडिया को 7 विकेट से (DLS Method) हार का सामना करना पड़ा था. वहीं टीम इंडिया का दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल के मैदान पर खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भारतीय टीम को घर पर दक्षिण अफ्रीका से भिड़ना है, जहां सभी की नजरें टीम सिलेक्शन पर होंगी. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 5 स्टार खिलाड़ियों का टीम में चयन नहीं हुआ था, जिसके बाद इन पांचों खिलाड़ियों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव लग रही है.

भारतीय टीम में इन 5 खिलाड़ियों का वापसी अब असंभव

1- अजिंक्य रहाणे

भारत के ऊपरी क्रम के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अपने करियर में अब तक 85 टेस्ट मैचों में 5077 रन, 90 वनडे मैचों में 2962 रन और 20 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 375 रन बनाए हैं. वहीं टीम इंडिया के लिए रहाणे ने अपना आखिरी मैच 20-24 जुलाई 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में खेला था.

2- मोहम्मद शमी

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपने करियर में अब तक 64 टेस्ट मैचों में 229 विकेट, 108 वनडे मैचों में 206 विकेट और 25 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 27 विकेट चटकाए हैं. वहीं टीम इंडिया के लिए शमी ने अपना आखिरी मैच 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच खेला था.

3- पृथ्वी शॉ

भारत के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने अपने करियर में अब तक 5 टेस्ट मैचों में 339 रन, 6 वनडे मैचों में 189 रन और केवल 1 टी20 इंटरनेशनल मैच में 0 रन बनाए हैं. वहीं टीम इंडिया के लिए पृथ्वी ने अपना आखिरी मैच 25 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था.

4- विजय शंकर

भारत के ऑलराउंडर विजय शंकर ने अपने करियर में अब तक 12 वनडे मैचों में 223 रन और 9 टी20 इंटरनेशनल में 101 रन बनाए हैं. वहीं टीम इंडिया के लिए विजय ने अपना आखिरी मैच 27 जून 2019 को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच खेला था.

5- वेंकटेश अय्यर

भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने अपने करियर में अब तक 2 वनडे मैचों में 24 रन और 9 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 133 रन बनाए हैं. वहीं टीम इंडिया के लिए वेंकटेश ने अपना आखिरी मैच 27 फरवरी 2022 को श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था.