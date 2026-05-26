क्रिकेट के खेल में किसी बल्लेबाज से पूछें कि आउट होने का सबसे खराब तरीका क्या है. कोई कहेगा कि रन आउट तो कोई स्टंप. मगर साई सुदर्शन से पूछिए, बहुत शानदार लय में होने के बावजूद हिट विकेट होने पर कैसा महसूस होता है. आईपीएल 2026 के ऑरेंज कैप होल्डर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ क्वालीफायर 1 मैच में अजीब तरीके से आउट हुए.

साई सुदर्शन जिस गेंद पर आउट हुए, उस पर चौका भी गया, शॉट की टाइमिंग भी जबरदस्त थी, फिर भी सुदर्शन अपना विकेट खो बैठे. उन्होंने RCB के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में 9 गेंद खेलकर 14 रन बनाए.

बदकिस्मत साई सुदर्शन

यह मामला गुजरात टाइटंस की पारी के तीसरे ओवर का है. जैकब डफी बॉलिंग कर रहे थे, ओवर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन चौका लगा चुके थे. तीसरी गेंद आई, जिसे सुदर्शन ने पॉइंट की दिशा में धकेल दिया. गेंद चौके तक जा चुकी थी, लेकिन इसी बीच पिच पर सुदर्शन के हाथ से बल्ला छूट गया. सुदर्शन रन लेने के लिए भागे, लेकिन बल्ला उनके हाथ से छूटकर स्टंप्स से जा लगा. इस तरह उन्हें हिट विकेट होकर मायूस होना पड़ा.

साई सुदर्शन का चलना गुजरात टाइटंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था. क्वालीफायर 1 मैच से पहले सुदर्शन पूरे सीजन में 638 रन बना चुके थे और ऑरेंज कैप उन्हीं के पास है. वो जिस गेंद पर आउट हुए, उस पर चौका भी गया, शॉट की टाइमिंग भी जबरदस्त थी, फिर भी सुदर्शन अपना विकेट खो बैठे. उन्होंने RCB के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में 9 गेंद खेलकर 14 रन बनाए.

साई सुदर्शन का चलना गुजरात टाइटंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था. क्वालीफायर 1 मैच से पहले सुदर्शन पूरे सीजन में 638 रन बना चुके थे और ऑरेंज कैप उन्हीं के पास है. सुदर्शन जब आउट हुए तब गुजरात ने महज 17 रन के स्कोर पर पहला विकेट खो दिया.

यह भी पढ़ें:

रजत पाटीदार ने जड़ दिया प्लेऑफ का सबसे तेज अर्धशतक, GT के खिलाफ क्वालीफायर-1 में कूटे 93 रन

कगिसो रबाडा ने RCB के खिलाफ रचा इतिहास, IPL के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट