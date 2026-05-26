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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्वालीफायर-1 में रजत पाटीदार शो, गुजरात की भयंकर पिटाई; RCB ने बना डाला सबसे बड़ा स्कोर

क्वालीफायर-1 में रजत पाटीदार शो, गुजरात की भयंकर पिटाई; RCB ने बना डाला सबसे बड़ा स्कोर

विराट कोहली ने भी इतिहास रच दिया. उन्होंने आईपीएल में लगातार चौथी बार 600+ रन बना दिए. आईपीएल के इतिहास में पहली बार किसी बल्लेबाज ने ऐसा किया है. वहीं आरसीबी ने प्लेऑफ का सबसे बड़ा स्कोर बनाया.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 26 May 2026 09:36 PM (IST)
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आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इतिहास रच दिया है. गुजरात टाइटंस के खिलाफ धर्मशाला में पहले क्वालीफायर में आरसीबी ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 254 रन बना दिए. यह आईपीएल के इतिहास में प्लेऑफ में सबसे बड़ा स्कोर है. अब गुजरात टाइटंस को इस मैच को जीतने के लिए 255 रन बनाने होंगे. आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने सिर्फ 33 गेंद में 93 रनों की धुआंधार पारी खेली. वहीं विराट कोहली ने 25 गेंद में 43 रन बनाए. आऱीबी ने लास्ट 6 ओवर में 114 रन बना डाले.

गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन उनका यह फैसला पूरी तरह से गलत साबित हुआ. आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए आईपीए के इतिहास में किसी भी प्लेऑफ मैच का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है. वहीं पहली बार आईपीएल के किसी भी प्लेऑफ मैच में 250+ रन बने हैं.

विराट ने पूरे किए 600 रन, रजत पाटीदार ने ठोके 93

पहले बैटिंग करने उतरी आरसीबी के लिए वेंकटेश अय्यर ने पहले ओवर में ही तीन चौके जड़े. यहीं से यह पता चल गया था कि आज टीम किस इरादे से मैदान में उतरी है. पावरप्ले में एक विकेट पर 76 रन बने. वेंकटेश अय्यर सात गेंद में 19 रन बनाकर आउट हुए. वहीं देवदत्त पडिक्कल ने 19 गेंद में 30 रनों की पारी खेली. विराट कोहली ने 25 गेंद में पांच चौके और एक छक्के के साथ 43 रन बनाए. 

6 ओवर में 76 का स्कोर 10 ओवर में सिर्फ 99 तक पहुंचा था. जेसन होल्डर ने दो विकेट लेकर गुजरात की वापसी लगभग करा दी थी, लेकिन फिर क्रुणाल पांड्या  और रजत पाटीदार ने मोर्चा संभाला. दोनों ने शुरुआत में संयम से खेला, लेकिन सेट होने के बाद बड़े बड़े शॉट्स भी लगाए. पांड्या 28 गेंद में 43 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने पांच चौके और दो छक्के जड़े.

रजत पाटीदार अंत तक गुजरात के गेंदबाजों को धोते रहे. पाटीदार ने सिर्फ 33 गेंद में 93 रनों की शानदार पारी खेली. उनके बल्ले से 5 चौके और 9 छक्के निकले. वह नाबाद लौटे. उनके साथ जितेश शर्मा पांच गेंद में एक चौके और एक छक्के की मदद से 15 रनों पर नाबाद लौटे.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 26 May 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
Rajat Patidar Virat Kohli IPL Royal Challengers Bengaluru Vs Gujarat Titans RCB VS GT IPL 2026 RCB Vs GT Qualifier 1
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