IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC कैसे तय करता है बल्लेबाजों की रैंकिंग? वैभव सूर्यवंशी ने मारी 230 स्थान की छलांग

ICC कैसे तय करता है बल्लेबाजों की रैंकिंग? वैभव सूर्यवंशी ने मारी 230 स्थान की छलांग

How ICC Player Rankings Are Decided: वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू के एक महीने के भीतर टी20 के टॉप-50 बल्लेबाजों में जगह बना ली है. आईसीसी कैसे बल्लेबाजों की रैंकिंग तय करता है?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 29 Jul 2026 05:27 PM (IST)
Preferred Sources

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 4 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. एक महीने के भीतर वो दुनिया के टॉप-50 टी20 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं. आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें वैभव ने 230 स्थान की छलांग लगाई है, जिसके बाद वो टी20 रैंकिंग में दुनिया के 48वें नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं. 

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बल्लेबाजी रैंकिंग का आकलन कैसे करता है और कैसे कोई बल्लेबाज एक महीने के भीतर टॉप-50 खिलाड़ियों में शामिल हो सकता है. यहां जान लीजिए आईसीसी कैसे बल्लेबाजों को रेटिंग प्रदान करता है और फिर उन्हीं रेटिंग्स के आधार पर रैंकिंग तय की जाती है.

0-1000 तक मिल सकती है रेटिंग

बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, खिलाड़ियों को 0-1000 तक रेटिंग अंक मिल सकते हैं. टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल करने का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम है, जो 931 रेटिंग पॉइंट्स तक पहुंचे थे. कोई बल्लेबाज जितने अधिक रन बनाएगा, उसे उतने ही ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन रेटिंग पॉइंट्स मिलने का आधार केवल रन ही नहीं होते.

बल्लेबाजों की रैंकिंग देने में ICC कई अहम चीजों का ख्याल रखता है. विपक्षी टीम का स्तर, विपक्षी गेंदबाजों का स्तर और यह भी देखा जाता है कि खिलाड़ी ने कितनी कठिन परिस्थितियों में कोई पारी खेली है. उदाहरण के तौर पर बल्लेबाज ने फ्लैट पिच पर शतक लगाया है, वहीं दूसरे बल्लेबाज ने लो-स्कोरिंग मैच में बहुत अहम मौके पर 50 लगाकर मैच का रुख पलट दिया हो, तो दूसरे बल्लेबाज को अधिक रेटिंग पॉइंट्स दिए जा सकते हैं. इसके अलावा बल्लेबाज नॉट आउट रहा हो और उसकी हालिया फॉर्म भी रेटिंग पॉइंट्स मिलने में अहम भूमिका निभाती है.

यह भी पढ़ें: ईशान किशन ने रचा इतिहास, किंग कोहली वाली खास लिस्ट में बनाई जगह

जिम्बाब्वे में 2 फिफ्टी लगाईं

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, लेकिन वहां 3 पारियों में वो केवल 42 रन बना पाए थे. मगर भारत-जिम्बाब्वे सीरीज में वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे. उन्होंने दो फिफ्टी समेत 3 पारियों में 151 रन बनाए थे.

यह भी पढ़ें:

IPL ने तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ जान आपके उड़ जाएंगे होश

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 29 Jul 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
ICC Rankings T20 Rankings Latest ICC Rankings Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ICC कैसे तय करता है बल्लेबाजों की रैंकिंग? वैभव सूर्यवंशी ने मारी 230 स्थान की छलांग
ICC कैसे तय करता है बल्लेबाजों की रैंकिंग? वैभव सूर्यवंशी ने मारी 230 स्थान की छलांग
क्रिकेट
ऋषभ पंत की टीम इंडिया में एंट्री, हैरान हुआ यह दिग्गज; कहा- 'मेरी राय में...'
ऋषभ पंत की टीम इंडिया में एंट्री, हैरान हुआ यह दिग्गज; कहा- 'मेरी राय में...'
क्रिकेट
IPL ने तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ जान आपके उड़ जाएंगे होश
IPL ने तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ जान आपके उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
ईशान किशन ने रचा इतिहास, किंग कोहली वाली खास लिस्ट में बनाई जगह
ईशान किशन ने रचा इतिहास, किंग कोहली वाली खास लिस्ट में बनाई जगह
Advertisement

वीडियोज

New Maruti Brezza 2026 Price Revealed | ₹7.40 Lakh से शुरू | #maruti #brezza #autolive
Avore EX2S Review: 260KM Range वाली Electric Bike! Worth Buying? #avore #bikelaunch #autolive
Toyota Hilux 2026 launched at Rs 31.99 lakh| Auto Live #hilux #toyota
Bentley Continental GT S hybrid India first look and details | #bentley #autolive
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Cryptic Post के बाद बढ़ीं Separation की चर्चाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास, हंगामे के बाद ध्वनि मत से मिली मंजूरी
लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास, हंगामे के बाद ध्वनि मत से मिली मंजूरी
बिहार
बिहार: TRE-4 में कितने पदों पर होगी भर्ती? BPSC को भेजी गई अधियाचना
बिहार: TRE-4 में कितने पदों पर होगी भर्ती? BPSC को भेजी गई अधियाचना
इंडिया
गोली चलाने का आदेश कौन देता है- लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कानून
गोली चलाने का आदेश कौन देता है- लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कानून
इंडिया
'मैं सही समय...', सदन में न भाषण पूरा न होने पर राहुल का रिएक्शन
'मैं सही समय...', सदन में न भाषण पूरा न होने पर राहुल का रिएक्शन
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
एग्रीकल्चर
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
ABP NEWS
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Embed widget