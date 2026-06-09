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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND-A VS SL-A 2026: 'गेंदबाज़ों के छूटेंगे छक्के', आज श्रीलंका ए के खिलाफ मैदान में वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे कोहराम

IND-A VS SL-A 2026: 'गेंदबाज़ों के छूटेंगे छक्के', आज श्रीलंका ए के खिलाफ मैदान में वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे कोहराम

सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग में दमदार प्रदर्शन के साथ पिछले दो बार की विश्व कप विजेता भारतीय टी20 टीम में जगह बनाई है. उनके शामिल होने से तीन बार की विजेता टीम और मजबूत हो गई है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंश राघव | Updated at : 09 Jun 2026 08:39 AM (IST)
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इस महीने आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में चयनित वैभव सूर्यवंशी मंगलवार से शुरू होने वाली एकदिवसीय ए टीम त्रिकोणीय श्रृंखला में मेजबान श्रीलंका ए के खिलाफ मैदान में उतरेंगे तो सभी की निगाहें इस 15 साल के किशोर बल्लेबाजी सनसनी पर टिकी रहेंगी.

सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग में दमदार प्रदर्शन के साथ पिछले दो बार की विश्व कप विजेता भारतीय टी20 टीम में जगह बनाई है. उनके शामिल होने से तीन बार की विजेता टीम और मजबूत हो गई है.

अब वह 50 ओवर के प्रारूप में भी अपनी प्रतिभा दिखाने को तैयार हैं, जहां श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के गेंदबाजों के सामने उन्हें रोकने की चुनौती होगी.

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के साथ रवाना होने से पहले यह देखना दिलचस्प होगा कि सूर्यवंशी आईपीएल में आक्रामक बल्लेबाजी से निकलकर श्रीलंका की स्पिन-अनुकूल पिचों पर लंबे प्रारूप की सफेद गेंद क्रिकेट में खुद को किस तरह ढालते हैं.

सूर्यवंशी को अभ्यास सत्र के दौरान कुछ गेंदों पर रक्षात्मक होकर खेलते हुए भी देखा गया, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली ही दर्शकों को आकर्षित करने का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है.

भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा ने कहा कि यह श्रृंखला सूर्यवंशी के लिए लंबे प्रारूप में खुद को परखने का अच्छा अवसर होगी.

तिलक ने मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ‘‘सभी ने देखा है कि वह कितने प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. उन्होंने एकदिवसीय प्रारूप में खेले गये अंडर-19 विश्व कप और खास कर उसके फाइनल में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी’’.

उन्होंने कहा, ‘‘हम यह देखने को लेकर उत्साहित हैं कि वह इस प्रारूप में कैसा प्रदर्शन करते हैं. श्रीलंका की धीमी पिचों पर उनकी भूमिका कुछ अलग होगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वह यहां भी अच्छा करेंगे’’.

यह दौरा तिलक वर्मा की कप्तानी क्षमता की भी परीक्षा माना जा रहा है. राष्ट्रीय टी20 टीम में भविष्य के कप्तानी विकल्पों में भी उनका नाम चर्चा में रहा है.

तिलक ने कहा, ‘‘कप्तान के रूप में मैं काफी आत्मविश्वास से भरा हूं. इससे पहले भी मैं दो श्रृंखलाओं में कप्तानी कर चुका हूं और हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था. हैदराबाद के लिए दलीप ट्रॉफी में भी कप्तानी का अनुभव मिला है’’.

भारतीय टीम मे आईपीएल के कई सितारे शामिल हैं. इनमें उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़, सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य, निशांत सिंधु, विकेटकीपर कुमार कुशाग्र, तथा हरफनमौला सूर्यांश शेडगे शामिल हैं.

गेंदबाजी विभाग में अंशुल कंबोज, अरशद खान, विपराज निगम, युधवीर सिंह, यश ठाकुर और अनुकूल रॉय टीम के प्रमुख विकल्प होंगे.

त्रिकोणीय श्रृंखला में प्रत्येक टीम अन्य दो टीमों से दो-दो बार खेलेगी. अंक तालिका में शीर्ष दो स्थान पर रहने वाली टीमें फाइनल में पहुंचेंगी.

भारत ए टीम:

तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बदोनी, निशांत सिंधू, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विपराज निगम, यश ठाकुर, युधवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान और अनुकूल रॉय.

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Published at : 09 Jun 2026 08:36 AM (IST)
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