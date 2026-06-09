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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स6 गेंदों में बना दिए 48 रन.... 21 साल के इस बल्लेबाज़ ने मचाई तबाही, जानिए बॉल टू बॉल अपडेट

6 गेंदों में बना दिए 48 रन.... 21 साल के इस बल्लेबाज़ ने मचाई तबाही, जानिए बॉल टू बॉल अपडेट

अफगानिस्तान के 21साल के सेदिकुल्लाह अटल बल्लेबाज़ ने 2 साल पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. एक ओवर में 7 छक्के लगाकर 48 रनों का अटूट रिकॉर्ड बनाया, जो आज भी कायम है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंश राघव | Updated at : 09 Jun 2026 09:45 AM (IST)
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आपसे अगर पूछा जाए की एक ओवर में ज्यादा से ज्यादा कितने रन बनाए जा सकते है. आपका जवाब होगा एक ओवर में लीगल डिलिवरी डाले गए तो 6 गेंद में 6 छक्के लगाकर 36 रन बनाए जा सकते हैं. हालांकि जब आपको इस रिकॉर्ड के बारे में पता चलेगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे. 21 साल के अफगानिस्तानी बल्लेबाज़ ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया जो आजतक कायम है.

सेदिकुल्लाह अटल ने एक ओवर में 7 छक्के जड़कर 48 रन बनाए. सेदिकुल्लाह अटल के द्वारा बनाया गया, यह रिकॉर्ड आज भी कायम है. उन्होंने जब ये कारनामा किया तब वह मात्र 21 साल के थे. सेदिकुल्लाह अटल ने ये विशाल अटूट रिकॉर्ड आज से दो साल पहले बनाया था.

उन्होंने मुश्किल समय में मैदान में उतरकर, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अपनी टीम को जीत की दहलीज़ तक पहुंचा दिया था. सेदिकुल्लाह अटल ने यह करिश्मा शाहीन हंटर्स के लिए किया था. काबुल प्रीमियर लीग में अबासिन डिफेंडर्स के खिलाफ सेदिकुल्लाह ने यह रिकॉर्ड बनाया था.

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यह रिकॉर्ड किसी एक ओवर में बल्लेबाज़ की ओर से बनाया गया अद्भुत रिकॉर्ड है. सेदिकुल्लाह अटल ने 19वें ओवर में डिफेंडर्स के बाएं हाथ के स्पिनर आमिर जजई के खिलाफ 48 रन बनाए थे.

19वें ओवर में शाहीन हंटर्स का स्कोर 6 विकेट पर 158 रन था. कप्तान सेदिकुल्लाह अटल ने 43 गेंद खेलकर  71 रन बनाए थे. आमिर जजई ने उस समय तक तीन ओवर में 31 रन खर्च करके एक विकेट लिया था.

इसके बाद सेदिकुल्लाह अटल ने 19वें ओवर की पहली गेंद जो नो-बॉल थी. उसपर छक्का जड़ दिया. आमिर जजई ने फिर पांच गेंदें वाइड फेंक दी. जिसके बाद सेदिकुल्लाह अटल ने फ्री हिट का फायदा उठाकर छक्का जड़ दिया. सेदिकुल्लाह का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था.

गेंदबाज को लाइन में खड़ा करके, सेदिकुल्लाह ने अगली पांचों गेंदों को सीमा-रेखा के पार पहुंचाकर. अपनी टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया था. इस बीच उन्होंने सिर्फ 48 गेंद खेलकर अपना शतक भी पूरा किया था.

आमिर जजई ने 79 रन लुटाए!

आमिर जजई ने 79 रन खर्च करके सिर्फ 1 विकेट लिया. नवीद जादरान ने अपने स्पैल के आखिरी ओवर में सात रन दिए. जिससे शाहीन हंटर्स ने 6 विकेट पर 213 रन बनाए. सेदिकुल्लाह अटल ने 56 गेंद खेलकर, सात चौकों और 10 छक्कों की मदद से नाबाद 118 रन बनाए. जवाब में, अबासिन डिफेंडर्स 18.3 ओवर में 121 रन बनाकर ढेर हो गए और शाहीन हंटर्स ने 92 रनों से मैच में जीत हासिल की.

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Published at : 09 Jun 2026 09:45 AM (IST)
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