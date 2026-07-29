IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऋषभ पंत की टीम इंडिया में एंट्री, हैरान हुआ यह दिग्गज; कहा- 'मेरी राय में...'

ऋषभ पंत की टीम इंडिया में एंट्री, हैरान हुआ यह दिग्गज; कहा- 'मेरी राय में...'

Rishabh Pant: ऋषभ पंत को टीम इंडिया में जगह मिलने पर एबी डिविलियर्स ने हैरानी जताई. इसके साथ डिविलियर्स ने पंत की दमदार वापसी को लेकर भी बात की.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 29 Jul 2026 05:12 PM (IST)
Preferred Sources

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को श्रीलंका दौरे पर होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा बनाया गया है. इस पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने हैरानी जाहिर की. डिविलियर्स ने कहा कि पंत IPL 2026 में कम ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ नजर आए थे. हालांकि इसके साथ उन्होंने पंत की शानदार वापसी की उम्मीद भी की. 

पंत को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए एबी डिविलियर्स ने कहा, "ऋषभ पंत को चुना गया है, जो मेरी राय में थोड़ा चौंकाने वाल है. हमें यह देखना होगा कि उनकी फिटनेस कैसी है और अच्छा प्रदर्शन करने की उनकी इच्छाशक्ति कैसी है, क्योंकि IPL के दौरान उनका आत्मविश्वास और ऊर्जा थोड़ी कम लग रही थी."

आगे पंत की वापसी को लेकर बात करते हुए डिविलियर्स ने कहा, "लेकिन अब दोबारा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि इससे नंबर 17 का बेस्ट परफॉर्मेंस सामने आएगा. मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं- मैं बस उन्हें पूरे जोश के साथ खेलते हुए देखना चाहता हूं."

सारांश जैन पर भी बोले एबी डिविलियर्स?

भारत की टेस्ट टीम में मध्य प्रदेश से आने वाले 33 साल के ऑलराउंडर सारांश जैन को भी मौका मिला है. ऑलराउंडर पर बात करते हुए डिविलियर्स ने कहा, "सारांश जैन बड़ा सप्राइज हैं. वह 33 साल के हैं और कुछ वक्त से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं. यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि आखिरकार उन्हें मौका मिला. वह वॉशिंगटन सुंदर की तरह ही दाएं हाथ के ऑफ-स्पिनर और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं."

15 अगस्त से श्रीलंका सीरीज की शुरुआत 

शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया 15 अगस्त से श्रीलंका दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. सीरीज के दोनों मैच क्रमश: गाले और कोलंबो में होंगे. दूसरे टेस्ट की शुरुआत 23 अगस्त से होगी. 

श्रीलंका दौरे के लिए भारत का टेस्ट स्क्वॉड 

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, जसप्रीत बुमराह (फिटनेस क्लीयरेंस का इंतजार), साई सुदर्शन.

 

यह भी पढ़ें: IPL ने तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ जान आपके उड़ जाएंगे होश

Published at : 29 Jul 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka AB De Villiers RISHABH PANT IND Vs SL Test
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ऋषभ पंत की टीम इंडिया में एंट्री, हैरान हुआ यह दिग्गज; कहा- 'मेरी राय में...'
ऋषभ पंत की टीम इंडिया में एंट्री, हैरान हुआ यह दिग्गज; कहा- 'मेरी राय में...'
क्रिकेट
IPL ने तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ जान आपके उड़ जाएंगे होश
IPL ने तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ जान आपके उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
ईशान किशन ने रचा इतिहास, किंग कोहली वाली खास लिस्ट में बनाई जगह
ईशान किशन ने रचा इतिहास, किंग कोहली वाली खास लिस्ट में बनाई जगह
क्रिकेट
2027 WC के लिए टीम में हो 17 खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया की ICC से मांग
2027 WC के लिए टीम में हो 17 खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया की ICC से मांग
Advertisement

वीडियोज

New Maruti Brezza 2026 Price Revealed | ₹7.40 Lakh से शुरू | #maruti #brezza #autolive
Avore EX2S Review: 260KM Range वाली Electric Bike! Worth Buying? #avore #bikelaunch #autolive
Toyota Hilux 2026 launched at Rs 31.99 lakh| Auto Live #hilux #toyota
Bentley Continental GT S hybrid India first look and details | #bentley #autolive
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Cryptic Post के बाद बढ़ीं Separation की चर्चाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास, हंगामे के बाद ध्वनि मत से मिली मंजूरी
लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास, हंगामे के बाद ध्वनि मत से मिली मंजूरी
बिहार
बिहार: TRE-4 में कितने पदों पर होगी भर्ती? BPSC को भेजी गई अधियाचना
बिहार: TRE-4 में कितने पदों पर होगी भर्ती? BPSC को भेजी गई अधियाचना
इंडिया
गोली चलाने का आदेश कौन देता है- लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कानून
गोली चलाने का आदेश कौन देता है- लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कानून
इंडिया
'मैं सही समय...', सदन में न भाषण पूरा न होने पर राहुल का रिएक्शन
'मैं सही समय...', सदन में न भाषण पूरा न होने पर राहुल का रिएक्शन
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
एग्रीकल्चर
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
ABP NEWS
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Embed widget