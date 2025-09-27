एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान तीसरी बार भिड़ने वाले हैं. इस बार उनकी टक्कर ट्रॉफी के लिए होगी, जो जीतेगा वो चैंपियन कहलाएगा. 41 साल के एशिया कप इतिहास में पहली बार है, जब भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच हो रहा है. इस मुकाबले के शुरू होने में अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है. मैच को मैदान में लाइव देखने का अलग ही मजा होता है, लेकिन सवाल है कि क्या भारत-पाक फाइनल (IND vs PAK Final Ticket Price) मैच का टिकट अब भी उपलब्ध है. यहां जान लीजिए सारी डिटेल्स.

क्या अब भी मिल रहा भारत-पाक फाइनल का टिकट?

आमतौर पर भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैचों के टिकट चंद मिनटों में बिक जाते हैं, लेकिन एशिया कप में ऐसा नहीं हुआ है. जी हां, भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल मैच के कुछ टिकट अब भी उपलब्ध हैं. प्लैटिनम लिस्ट डॉट नेट वेबसाइट के माध्यम से आप टिकट खरीद सकते हैं, जिसके अनुसार जनरल वेस्ट, जनरल ईस्ट, पवेलियन वेस्ट, वीआईपी सूट वेस्ट 11 स्टैंड और प्लैटिनम टिकट बिक चुके हैं.

लाखों में है टिकट की कीमत

भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच में स्काई बॉक्स के टिकट उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत करीब 2 लाख रुपये से शुरू हो रही है. वहीं वीआईपी सूट वेस्ट 12 स्टैंड में एक टिकट 2.7 लाख रुपये का मिल रहा है. इसके अलावा द ग्रैंड लाउंज के टिकट अब भी उपलब्ध हैं, जिसका एक टिकट खरीदने के लिए आपको 88 हजार रुपये खर्च करने होंगे. वहीं बाउंड्री लाउंज पर एक टिकट खरीदने के लिए डेढ़ लाख रुपये अदा करने होंगे.

भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच 28 सितंबर को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा. दोनों टीम पहली बार एशिया कप फाइनल में आमने-सामने आएंगी.

