LSG से MI में ट्रेड किए गए भारतीय तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर का बड़ा बयान- ' रोहित शर्मा ने मुझे...'

आईपीएल 2026 से पहले लखनऊ सुपर जाइंट्स से मुंबई इंडियंस में दो करोड़ रुपये में ट्रेड किए गए भारतीय तेज गेंदबाज शारदुल शार्दुल ठाकुर का कहना है कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें खुलकर खेलने की स्वीकृति दी थी.

इसी साल इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 34 साल के तेज गेंदबाज शारदुल मुंबई इंडियन्स में पुराने अच्छे दिनों को फिर से जीने की उम्मीद कर रहे हैं. रोहित के साथ फिर जुड़ने वाले शारदुल ने कहा, ‘‘अभी और पता चलेगा जब साथ में बैठेंगे तो. काफी मस्ती होगी.’’

उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने मुझे सहज महसूस कराया. उन्होंने मुझे उनके साथ खुलकर रहने दिया. उन्होंने मुझे खुलकर खेलने दिया. हम एक-दूसरे के साथ सहज हो गए और इसमें उनका बड़ा हाथ था.’’

शारदुल का मुंबई इंडियन्स में सफल सहायक खिलाड़ी के तौर पर शुरू हुआ था और उसके काफी समय बाद उन्हें आईपीएल अनुबंध मिला. उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम के शुरुआती अनुभव ने उनके करियर पर सकारात्मक असर डाला.

शारदुल ने कहा, ‘‘मैं भाग्यशाली था कि मुझे अपने शुरुआती दिनों में ही ड्रेसिंग रूम का अनुभव मिला. मैं पहले से ही सीनियर खिलाड़ियों के सामने सहज महसूस कर रहा था. कहीं न कहीं मुंबई इंडियंस के शिविर के दौरान मेरे साथ जैसा व्यवहार किया गया, मुंबई इंडियन्स के उस छोटी सी पहल ने मुझे अपने करियर में आगे बढ़ने में बहुत मदद की.’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे अभ्यास मैच खेलने को मिले. मैंने नई गेंद से गेंदबाजी की जिससे मेरा मनोबल और आत्मविश्वास दूसरे स्तर पर पहुंच गया और मैं विकेट ले रहा था.’