हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएमएस धोनी के उत्तराधिकारी होंगे संजू सैमसन, IPL 2026 से पहले CSK के हेड कोच ने किया कंफर्म

एमएस धोनी के उत्तराधिकारी होंगे संजू सैमसन, IPL 2026 से पहले CSK के हेड कोच ने किया कंफर्म

Sanju Samson MS Dhoni's Successor: चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को 18 करोड़ रुपये के प्राइस के साथ ट्रेड किया था. टीम के हेड कोच ने कंफर्म किया है कि संजू एमएस धोनी के उत्तराधिकारी होंगे.

By : शिवम | Updated at : 17 Dec 2025 07:40 PM (IST)
Preferred Sources

एमएस धोनी के बतौर क्रिकेटर आईपीएल भविष्य पर चर्चा हो रही है, इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बड़ा बयान दिया है. कोच ने बताया कि टीम में धोनी का उत्तराधिकारी कौन होगा. बता दें कि आईपीएल ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी ने संजू सैमसन को ट्रेड कर अपने दल में शामिल किया, इसके बदले उन्होंने रवींद्र जडेजा जैसे अनुभवी ऑलराउंडर को जाने दिया. फ्लेमिंग ने धोनी के बिना टीम बनाने की संभावना पर बात की.

धोनी के रिप्लेसमेंट बनकर आए हैं सैमसन?

एमएस धोनी के आईपीएल से संन्यास कि खबरें 2021 से चल रही है, हालांकि हर सीजन के बाद उन्होंने बताया कि वह खेलना जारी रखेंगे. धोनी ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास लिया था, जो अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं. हालांकि वह सीएसके की कप्तानी छोड़ चुके हैं. अब वह बल्लेबाजी में भी काफी नीचे आने लगे हैं. 2023 में घुटने की सर्जरी के बाद से धोनी की चुस्ती फुर्ती में भी कमी देखने को मिली है.

इनसाइडस्पोर्ट ने चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच फ्लेमिंग के हवाले से लिखा, "हमारे लिए मौका था, हमें लगा कि हमारी ओपनिंग बैटिंग थोड़ी कमजोर है. और हम इस बात पर भी विचार कर रहे थे कि किसी न किसी समय एमएस धोनी से आगे बढ़ना होगा."

एमएस धोनी भी जानते हैं कि अब बतौर क्रिकेटर उनका आईपीएल करियर ज्यादा लंबा नहीं है. धोनी अभी 44 साल के हैं, जो अगले साल खेलने के लिए खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं.

उनके साथ सीएसके में खेल चुके पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को भी लगता है कि एमएस धोनी आईपीएल 2026 के बाद संन्यास ले लेंगे. उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि टीम अब अनुभव से ज्यादा युवा खिलाड़ियों को तवज्जो दे रही है. सीएसके ने आईपीएल 2026 के लिए 2 अनकैप्ड प्लेयर्स कार्तिक शर्मा (14.2 करोड़) और प्रशांत वीर (14.2 करोड़) को 28.4 करोड़ रुपये में खरीदा है.

चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वाड 2026 (रिटेन और खरीदे गए प्लेयर्स)

  1. अंशुल कंबोज (रिटेन)- 3.4 करोड़
  2. गुरजापनीत सिंह (रिटेन)- 2.2 करोड़ 
  3. जेमी ओवरटन (रिटेन)- 1.5 करोड़
  4. एमएस धोनी (रिटेन)- 4 करोड़
  5. मुकेश चौधरी (रिटेन)- 30 लाख
  6. नेथन एलिस (रिटेन)- 2 करोड़
  7. नूर अहमद (रिटेन)- 10 करोड़
  8. रामकृष्ण घोष (रिटेन)- 30 लाख
  9. संजू सैमसन (ट्रेड)- 18 करोड़
  10. रुतुराज गायकवाड़ (रिटेन)- 18 करोड़
  11. शिवम दुबे (रिटेन)- 12 करोड़ 
  12. आयुष म्हात्रे (रिटेन)- 30 लाख
  13. डेवाल्ड ब्रेविस (रिटेन)- 2.2 करोड़
  14. उर्विल पटेल (रिटेन)- 30 लाख
  15. खलील अहमद (रिटेन)- 4.8 करोड़
  16. श्रेयस गोपाल (रिटेन)- 30 लाख
  17. अकील होसेन (सोल्ड) - 2 करोड़
  18. प्रशांत वीर (सोल्ड)- 14.2 करोड़
  19. कार्तिक शर्मा (सोल्ड)- 14.2 करोड़
  20. मैथ्यू शॉर्ट (सोल्ड)- 1.5 करोड़
  21. अमन खान (सोल्ड)- 40 लाख
  22. सरफराज खान (सोल्ड)- 75 लाख
  23. मैट हेनरी (सोल्ड)- 2 करोड़
  24. राहुल चाहर (सोल्ड)- 5.2 करोड़
  25. जकारी फौल्कस (सोल्ड)- 75 लाख

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 17 Dec 2025 07:40 PM (IST)
Tags :
CSK CSK Squad MS DHONI SANJU SAMSON INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
बिहार
हिजाब विवाद: नुसरत ने छोड़ा बिहार, नीतीश सरकार की नौकरी पर मार दी लात!
हिजाब विवाद: नुसरत ने छोड़ा बिहार, नीतीश सरकार की नौकरी पर मार दी लात!
विश्व
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
क्रिकेट
Shubman Gill नहीं खेलेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20, प्लेइंग इलेवन में कौन करेगा रिप्लेस? आ गया अपडेट
शुभमन गिल नहीं खेलेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20, प्लेइंग इलेवन में कौन करेगा रिप्लेस? आ गया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Taira Malaney की Journey: 8 साल का Turtle Walker सफर, Satish Bhaskar की कहानी, Global Recognition और Filmmaker बनने का अनुभव
Prithviraj Chavan: सेना का अपमान, फिर से नहीं चूके चव्हाण! | OP Sindoor | Mahadangal With Chitra
Khabar Gawah Hai: ऑपरेशन सिंदूर.. कांग्रेस का भ्रम कब होगा दूर? | Prithviraj Chavan | Maharashtra
NPS में ऐतिहासिक बदलाव Lock-in खत्म, 80% तक Withdrawal | Retirement Planning Update| Paisa Live
Stock Market Update: Sensex-Nifty आया Flat Start के साथ, अब Investors Cautious Mode में | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
बिहार
हिजाब विवाद: नुसरत ने छोड़ा बिहार, नीतीश सरकार की नौकरी पर मार दी लात!
हिजाब विवाद: नुसरत ने छोड़ा बिहार, नीतीश सरकार की नौकरी पर मार दी लात!
विश्व
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
क्रिकेट
Shubman Gill नहीं खेलेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20, प्लेइंग इलेवन में कौन करेगा रिप्लेस? आ गया अपडेट
शुभमन गिल नहीं खेलेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20, प्लेइंग इलेवन में कौन करेगा रिप्लेस? आ गया अपडेट
बॉलीवुड
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
हेल्थ
Habits That Harm The Liver: कहीं आप भी तो सुबह-सुबह नहीं करते यह गलती? तुरंत कर लें सुधार, वरना खराब हो जाएगा लिवर
कहीं आप भी तो सुबह-सुबह नहीं करते यह गलती? तुरंत कर लें सुधार, वरना खराब हो जाएगा लिवर
यूटिलिटी
एक भी पैसा नहीं लगेगा और लाखों में होगी कमाई, ये बिजनेस किए तो हो जाएंगे मालामाल
एक भी पैसा नहीं लगेगा और लाखों में होगी कमाई, ये बिजनेस किए तो हो जाएंगे मालामाल
ट्रेंडिंग
लहंगा चुनरी पहन गरबा करने लगी डॉगी, डांडिया वाले मूव्स देख आप भी हो जाएंगे फैन
लहंगा चुनरी पहन गरबा करने लगी डॉगी, डांडिया वाले मूव्स देख आप भी हो जाएंगे फैन
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget