IPL 2026 के पहले ही मैच में रोहित शर्मा ने लगाई रिकार्ड्स की झड़ी, कोहली को भी पछाड़ा

रोहित शर्मा ने IPL 2026 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की, उन्होंने 78 रनों की धुआंधार पारी खेली. रोहित ने रयान रिकेल्टन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 148 रनों की साझेदारी की, जिसने मुंबई इंडियंस को ऐतिहासिक जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ये आईपीएल इतिहास में MI का सबसे बड़ा सफल रन चेज है.

रोहित शर्मा ने 78 रनों की इस शानदार पारी में कई रिकार्ड्स बनाए. उन्होंने 205.26 की स्ट्राइक रेट से खेली इस तूफानी पारी में 6 छक्के और 6 चौके जड़े. यहां हम आपको रोहित द्वारा बनाए गए 5 बड़े रिकार्ड्स के बारे में बता रहे हैं.

IPL में सबसे तेज फिफ्टी

रोहित शर्मा ने 23 गेंदों में अर्धशतक जड़ा, जो IPL इतिहास में उनकी सबसे तेज फिफ्टी है. इससे पहले उनका सबसे तेज अर्धशतक 2015 में आया था, जब फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने 25 गेंदों में अर्धशतक लगाया था.

इस पारी में रोहित ने कोहली का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया. रोहित ने केकेआर के खिलाफ 1161 रन बनाए हैं, इसी के साथ वह किसी एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. पहले ये रिकॉर्ड कोहली के नाम था, जिन्होंने पंजाब के खिलाफ 1159 रन बनाए हैं.

ऐसा करने वाले चौथे बल्लेबाज

रोहित शर्मा ने रविवार को आईपीएल में 50वीं बार 50 से अधिक रनों की पारी खेली. वह आईपीएल में ऐसा करने वाले चौथे बल्लेबाज हैं.

टी20 में 550 'सिक्स'

रोहित शर्मा ने इस पारी में 550 टी20 छक्के पूरे किए. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रविवार को खेली 78 रनों की पारी में रोहित ने 6 छक्के जड़े थे. वह ऐसा करने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि किसी अन्य बल्लेबाज के 450 छक्के भी नहीं हैं.

KKR के खिलाफ सबसे ज्यादा रन

रोहित शर्मा ने केकेआर के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ा. वार्नर ने अपने करियर में केकेआर के खिलाफ 1093 रन बनाए, रोहित 11 रन बनाते ही उनसे आगे हो गए थे.